Детей-инвалидов из Петербурга отправили в пансионат с плесенью

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о халатности в связи с отправкой в пансионат "Полярные зори" под Анапой группы детей-инвалидов. Оказалось, что условия в пансионате не соответствуют санитарным нормам.

По предварительным данным, путевки получили 21 ребенок и 30 сопровождающих. Состояние номеров вызвало у взрослых шок. В номерах были замечены грибок и плесень, ванные покрылись налетом.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела в кабинетах чиновников, занимавшихся формированием групп, проводятся обыски, изымаются документы. Следователи выясняют, почему детей с инвалидностью решено было отправить именно в этот пансионат.

Проверку пансионата на месте ведет СК по Краснодарскому краю.