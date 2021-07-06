Возможно, вскоре мы простимся не только с одноразовой пластиковой посудой, ватными палочками и трубочками для коктейля, но и с полиэтиленовыми мешками. Как прогнозируют многие экологи, вопрос этот будет поднят на государственном уровне уже этой осенью. Однако экологи предупреждают: не все так просто, переход таит опасности.

Как заявила Виктория Абрамченко, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости, готовятся поправки в законодательство, которые предполагают запрет на использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.

- Пластик почти не перерабатывается и, помимо свалок, часто оказывается в окружающей среде. Для его захоронения приходится отводить все новые земли, в том числе из пахотного оборота. Процесс сжигания или естественного разложения пластмасс сопровождается выделением канцерогенов. Они устойчивы к химическому и биологическому разложению, сохраняются в окружающей среде в течение десятков лет и переносятся по пищевым цепочкам: почва - растение - травоядные животные - человек, - поясняет Елена Есина, член Общественного совета при Минприроды РФ, судебный эксперт по экологии.

Кстати, в отчете Счетной палаты по мониторингу ситуации в мусорной отрасли сказано, что, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере остается неблагополучной. Уровень переработки отходов не превышает семи процентов, а более 90 процентов по-прежнему направляется на полигоны и свалки.

Елена Есина приводит пример с полиэтиленовыми пакетами. Ежегодно в России их продается 65-80 миллиардов штук. Если бы мы захотели все пакеты перевести в одном товарном поезде, то нам понадобилось бы 4779 крытых вагонов. Удельный вес пакетов, попадающих на переработку, крайне незначителен. Значит, все эти "вагоны" оказываются на свалках и в окружающей среде.

- При этом альтернативы полиэтиленовым пакетам практически нет. Кто-то выступает: дайте бумажные! Но получение бумаги - сложный технологический процесс, приносящий много отходов, неутилизируемых отходов. Вспомните, сколько скандалов было с ЦБК, наносящих вред экологии. Переход на бумагу - отличный вариант для государств, закупающих целлюлозу. То есть производит ее со всеми вытекающими для экологии последствиями кто-то другой. Второй момент: утилизация бумаги. Сбор макулатуры считается добрым делом. Но на самом деле переработать макулатуру может только крупный комбинат: таковы тонкости процесса. А вот с переработкой полимера справится небольшая по площади фирма. Поэтому бумага - очень спорное решение, - считает Олег Николаев, заместитель заведующего кафедрой оборудования и робототехники переработки пластмасс Санкт-Петербургского государственного технологического института (Технологического университета).

Многоразовыми, например, могут быть пластиковые бутылки, говорят эксперты

Выход с созданием одноразовой посуды из биоразлагаемого полимерного материала - тоже не безупречен. Это должен быть материал, разлагаемый сам по себе. Например, на основе полилактида (молочной кислоты). И такие варианты уже есть. Но он дорогой и не может составить конкуренцию дешевому полиэтилену. К тому же есть проблемы с хранением такой посуды, чтобы она не превратился в труху раньше времени. Также нужно решить вопрос: куда девать биоразлагаемую посуду после использования? Да, она не нанесет вреда природе и через несколько месяцев исчезнет. Но правильнее использованную одноразовую посуду или упаковку все-таки собирать и перерабатывать, делая из нее что-то полезное. Тогда бы, скажем, из условных 10 рублей можно было бы вернуть семь. Но что касается сбора - в России большие проблемы, тогда как Европа уже научилась собирать и сортировать.

- Нужен разумный компромисс: какие-то вещи делать из биоразлагаемых полимеров, а что-то выпускать многоразовое, что-то собирать в переработку. Многоразовыми, например, могут быть пластиковые бутылки. Чем, например, отличается бутылка газировки у нас и в Германии? Материал один и тот же. Но только в России бутылка значительно тоньше (а значит, сырья пошло меньше). В Германии - наоборот, как можно толще. Потому что используется повторно - без переплавки, как стеклянная тара. Можно использовать два, три, четыре цикла. Конечно, это требует дополнительных затрат на сбор, мойку, дезинфекцию, но в конечном итоге такой вариант выигрышный, - считает Олег Николаев.

Причем тренд на многоразовость, а значит, на увеличение срока службы должен касаться и отнюдь не одноразовых вещей. Стиральные машины, гаджеты и прочее должны служить дольше (но здесь возникает другая проблема, особенно актуальная для гаджетов: модели меняют, потому что появились новые, а не потому что предыдущая вышла из строя).

А вот что касается ватных пластиковых палочек, то проблема, как поясняют эксперты, вовсе не в том, что они пластиковые. Достаточно много граждан кидает использованные палочки в унитаз, и в дальнейшем такие палочки начинают накапливаться в самой канализационной системе. Избавиться от них сложно. Так что здесь скорее вопрос культуры, а не экологии. Что касается палочек для коктейлей, то их прежде всего крайне сложно собрать, ведь придется вынимать их из остатков еды.

Какие же решения в конечном итоге будут приняты - покажет время.