Интерес к страховке от коронавируса резко возрос

По данным сервиса Страховка.ру, в Петербурге за месяц спрос на страхование от коронавируса вырос более чем на 51 процент. А относительно прошлого года число желающих купить такой полис увеличилось более чем в четыре раза. Кто и зачем покупает такие полисы?

На центре Петербурга на улице Марата стоят зазывалы. В прошлые годы они предлагали страхование при оформлении финских виз. Сейчас они активно продают страховки от коронавируса. И этот продукт пользуется серьезным спросом.

На днях Ростуризм обратился к россиянам, выезжающим за рубеж, с просьбой оформлять страхование от коронавирусной инфекции. В ведомстве объяснили: если у туриста по прилете в страну отдыха обнаруживается COVID-19, то ему придется пройти карантин и лечение. Собственных финансов на это может просто не хватить. Страховка призвана покрыть все эти риски.

Цены на коронавирусное страхование вполне бюджетные. Например, полис для 35-летнего туриста, собирающегося в Турцию на неделю, будет стоить 300-400 рублей. Некоторые страховые компании включают коронавирусные риски в стандартные полисы страхования жизни и здоровья для выезжающих туристов. COVID-19 там проходит под графой "инфекционные заболевания". Такие полисы стоят 1000-1500 рублей.

Ольга Котенева, редактор страхового контента Банки.ру, говорит, что при наличии стандартного страхового полиса для выезжающих за границу с функцией компенсаций при COVID-19 нет смысла покупать отдельный полис от коронавируса.

При поездках по России полисы страхования настойчиво рекомендуют приобрести турфирмы при оплате тура.

- С одной стороны, все граждане РФ имеют полисы обязательного медстрахования, то есть в случае болезни или травмы на отдыхе можно смело обратиться в местные учреждения системы здравоохранения за помощью и не тратиться на дополнительную страховку. С другой стороны, нужно учитывать, что больницы и поликлиники переполнены. При наличии полиса страхования путешественника страховая компания гарантирует туристу оперативное оказание экстренной медицинской помощи в местных клиниках. Если во время поездки у туриста диагностируют инфекционное заболевание семейства коронавирусных, требующее госпитализации, ему помогут или выплатят фиксированную сумму, - говорит Ольга Котенева.

Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России, отмечает, что туристы - не единственные, кто покупает полисы страхования. Интерес к этим страховым продуктам проявляют медработники, сотрудники предприятий сферы услуг, а также те, кто проживает в одной квартире с человеком, у которого уже подтверждена коронавирусная инфекция.

Когда речь идет не о туристах, деньги выплачиваются при госпитализации или смерти.

Массовая вакцинация, по словам Оксаны Васильевой, на условия выдачи таких полисов не повлияла, одинаковый тариф будет как у того, кто вакцинировался, так у и того, кто прививку не ставил.

Зато появились новые виды полисов - страховка при прививке. Здесь деньги выплачиваются в случае острой аллергической реакции, также страховые компании обещают компенсацию в случае госпитализации или смерти.

- В большинстве случаев такая страховка начинает действовать в день после ее покупки, в отличие от полиса от коронавируса, который вступает в силу только спустя одну-две недели. При этом доказывать, что последствия наступили именно после вакцинации, клиент не обязан. При обращении он должен представить только документ о получении прививки и заключение врача о состоянии здоровья. Тем не менее страховки, покрывающие риски вакцинации от коронавируса, не могут приобрести лица старше 65 лет и инвалиды, то есть как раз граждане из группы повышенного риска, - говорит Оксана Васильева.

Даже если наступает страховой случай, компании не могут совершить чудо: устроить пациента в больницу или разместить его в палате повышенной комфортности

Правда, эксперт подчеркивает, что людей, которые смогут претендовать на выплаты по таким полисам, скорее всего, будет немного. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев есть побочные реакции на вакцинацию, и если они возникают, то не требуют стационарного лечения, неприятные симптомы проходят самостоятельно, а оснований для начисления компенсации нет. А значит, главными выгодополучателями от такого продукта будут не граждане, а страховые компании.

При покупке полисов от коронавирусной инфекции шансы на выплаты значительно менее призрачные - число новых случаев COVID-19 в Петербурге остается на стабильно высоком уровне. Но, предупреждает директор по развитию страхового бизнеса сервиса Сравни.ру Александр Крайник, на большие выплаты рассчитывать не стоит и здесь. В частности, если покрытие полиса составляет 500 тысяч рублей, то при госпитализации выплата составит 0,1 процента в день. Если заболевший пробудет на больничной койке 20 дней, то выплата составит 10 тысяч рублей. Также многие страховые компании предлагают единовременную выплату за сам факт заражения. Она составляет в среднем 25 тысяч рублей.

Таким образом, переболевший в достаточно тяжелой форме человек сможет рассчитывать на выплату в размере около 35 тысяч рублей. Стоимость годовой страховки с такими условиями четыре-шесть тысяч рублей.

Нередко за страховкой от коронавируса обращаются люди, которые уже заболели. Они оформляют полис, а потом ждут по полмесяца, чтобы обратиться к врачу и претендовать на выплаты. Это очень опасная ситуация, ведь болезнь можно запустить.

Но даже если наступает страховой случай, компании не могут совершить чудо: устроить пациента в больницу или добиться его размещения в палате повышенной комфортности.

Прямая речь

(Комментарий подготовлен газетой "Медицина Дагестана")

Патимат Сагитова, редактор информационного отдела:

- Несмотря на угрожающую обстановку, приобретать страховки от коронавируса дагестанцы не спешат. Обзвон представительств крупных российских страховых компаний показал полнейшую невостребованность этого вида страхования.

Поток туристов в другие страны, и ранее не слишком плотный, за последние полтора года поиссяк. Среди тех дагестанцев, которые всё-таки выезжают за пределы страны, страхование от коронавируса в путешествии практически не востребовано или покрывается стандартной медстраховкой.

Что касается других видов страхования, связанного с COVID-19, тут сыграл свою роль кавказский менталитет, сочетающий прижимистость и широту души, замешенные на неумении отстаивать свои права и привычке гордо терпеть неудобства. С одной стороны, дагестанцы любят получать всяческие пособия законными и полузаконными способами, но тут сначала придётся заплатить из своего кармана, а вот получим ли мы страховую выплату? Гарантии нет. С другой стороны - что мы, супрастин не сможем выпить, если аллергия начнется? Да и что нам эти 35 тысяч за болезнь, погоду сделают?

Впрочем, вполне возможно, что в скором времени широкие массы в регионе узнают о существовании страховки от COVID-19 и сформируют спрос и на этом рынке. Учитывая сильные антипрививочные настроения в регионе, страховка от осложнений после вакцинации будет особенно востребована.

Говоря о туризме, нельзя не упомянуть, что в последнее время Кавказ стал одним из самых популярных туристических направлений внутри страны. Кто-то даже утверждает, что это главная причина роста числа заболевших в регионе. Фирмы, устраивающие туры по Дагестану, не требуют от своих клиентов прививаться или страховаться от коронавируса. Местные гостиницы формально выставляют свои требования для проживания, в их числе - сертификат о прививке или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста; но и они не имеют права заставить своего постояльца вакцинироваться или приобрести страховку от коронавируса. Тем не менее, это было бы очень полезно на фоне огромной нагрузки на систему здравоохранения в республике. Полис обязательного медицинского страхования даёт гражданину РФ право лечиться в любой точке страны, однако того финансирования, которое получают местные медучреждения от Территориального фонда медицинского страхования, едва хватает на нужды дагестанских пациентов. Если бы внутренних туристов обязали страховаться от коронавируса перед поездкой, то финансовая нагрузка по их лечению легла бы на частные страховые компании, сняв часть бремени с системы здравоохранения дотационного региона.