Совет Федерации одобрил закон, который передает полномочия по лесоустройству с регионального на федеральный уровень. Это большой комплекс работ по оценке, учету и проектированию лесного хозяйства. Субъекты РФ не справлялись с их проведением из-за нехватки финансирования. В результате информация о состоянии зеленых угодий по всей стране устарела более чем на 70 процентов.

Некоторые регионы брали данные аэронаблюдений середины XX века и на их основе вели свое лесное хозяйство. Но очень трудно распоряжаться ресурсами, не имея точного представления о том, сколько их и какие они. При этом страна взяла курс на прозрачность оборота древесины, при котором каждая сосна должно быть на счету. Однако при устаревших данных лесоустройства "потеряться" запросто могли целые боры и рощи.

В Архангельской области, по данным правительства региона, актуальные сведения имеются только по 20 процентам лесов, общая площадь которых составляет 28 миллионов гектаров. Для полноценных работ по лесоустройству в Поморье ежегодно требуется порядка 150 миллионов рублей. А размер субвенций из федерального бюджета составлял около 60 миллионов в год. Этого не хватало для исполнения регионального Лесного плана. Прокуратура потребовала провести лесоустройство на площади 14 миллионов гектаров через суд, и только на исполнение его решений необходимо свыше двух миллиардов рублей.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2022 года. С этой даты лесоустроительными работами по единому федеральному плану станет заниматься Рослесинфорг, подведомственный Рослесхозу. На территориях интенсивного освоения зеленых угодий их надо проводить не реже одного раза в 10 лет. На участках с просроченными данными лесоустройства заготовка древесины будет запрещена. Но в качестве исключения ее смогут разрешить для приоритетных инвестпроектов, геологоразведки, строительства гидротехнических сооружений и прочих объектов, а также в ряде других случаев.

Информация о состоянии лесов по всей стране устарела более чем на 70 процентов

Как сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Поморья Игорь Мураев, совместно с архангельским филиалом Рослесинфорга подготовлен проект программы лесоустройства области. В первую очередь в нее включили лесничества, данные по которым особенно устарели, и на этот счет вынесены судебные решения. В регионе надеются, что с передачей на федеральный уровень давняя проблема наконец начнет решаться.

Высказывались опасения, что в результате централизации пострадают интересы частных организаций, в том числе арендаторов участков, которые также занимались лесоустройством. Но они смогут продолжить эту работу и после вступления в силу нового закона, если выиграют тендер. Надо отметить, что проводить отвод и таксацию лесосек смогут только аттестованные специалисты-таксаторы, включенные в реестр Рослесхоза.

Между тем

Одновременно с законом о лесоустройстве одобрен новый вид использования зеленых угодий - создание и эксплуатация лесных питомников. Они будут появляться на специально предоставленных участках, где допускается строительство сооружений.

Еще один закон урегулирует использование лесов в рекреационных целях. На их территории можно возводить базы отдыха, санатории, туристические и спортивные объекты, но они должны занимать не более 20 процентов общей площади предоставленного лесного участка.