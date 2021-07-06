В регионах Северо-Запада завершается ремонт первых объектов текущего года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). Качество работ контролируют как общественники, так и местные власти. К примеру, на Вологодчине подрядчики получают деньги за дорожные контракты только после лабораторных испытаний, показавших положительные результаты.

На днях специалисты отобрали пробы верхнего слоя дорожного покрытия на дороге Кузнецовка - Большое Село - Антоново в Вологодском районе. Эксперты оценили толщину слоя асфальта, содержание воздушных пустот, соответствие зернового состава нормативам и ряд других показателей. Исследование подтвердило: покрытие отвечает действующим нормативным требованиям.

- На всех объектах дорожного ремонта мы проводим лабораторные испытания, - подчеркивает начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. - Лишь после получения положительных результатов подрядчику дается разрешение на выполнение следующего этапа работ. Если мы видим отступление от государственных стандартов, то в обязательном порядке выдаем предписание по устранению замечаний, вплоть до полной переукладки асфальта. В дальнейшем, после проведения всего комплекса работ на объекте, дорожное полотно проходит обследование специальным передвижным оборудованием. Оно в автоматическом режиме измеряет коэффициент ровности покрытия и фиксирует наличие либо отсутствие тех или иных дефектов перед окончательной сдачей объекта.

В результате состояние вологодских объектов национального проекта, отремонтированных в предыдущие годы, не вызывает у экспертов нареканий. На днях представители общественности, муниципальных и областных властей проинспектировали несколько таких дорог. И региональная трасса Погорелово - Новый Источник, которую подрядчик привел в порядок в прошлом году, и дорога Опучково - Янгосарь, отремонтированная в 2019-2020 годах, находятся в нормативном состоянии.

Институт общественных контролеров, принимающих участие в рейдах вместе со специалистами областных дорожных служб, действует в рамках БКД. Специальные семинары и обучающие курсы, в ходе которых народным инспекторам рассказывают о тонкостях дорожных работ, проводят как региональные власти, так и отделения Общероссийского народного фронта.

В самом западном российском регионе группа общественного контроля в апреле обследовала 17 дорожных объектов прошлого года. Затем эксперты приступили к улицам и трассам, отремонтированным в период с 2017 по 2019 год. Замечания направлялись подрядчикам, которые несут гарантийные обязательства.

Что касается текущих мероприятий, 10 дорог БКД имеют степень готовности от 50 процентов и выше, сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина. Всего же в 2021 году запланированы работы на 29 дорогах и городских улицах.

- Мероприятия на всех законтрактованных объектах ведутся в соответствии с графиками без отставания, - отмечает Евгения Кукушкина. - Плановая протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, составит более 180 километров. Общее финансирование национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в Калининградской области - 3,2 миллиарда рублей.

В Ленобласти основным объектом ремонтной программы текущего года стало Гостилицкое шоссе. Речь идет о наиболее загруженном и проблемном участке от кольцевой автодороги Санкт-Петербурга до деревни Гостилицы. В июне техника начала срезать старый асфальт, двигаясь от КАДа по направлению к населенному пункту.

- Здесь будет применен усиленный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования, - рассказывает глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. - Такая смесь создается специально с учетом климатических особенностей и нагрузочных параметров дороги.

Прямая речь

Игорь Костюченко, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства:

- Положительные изменения, которые привнес национальный проект "Безопасные качественные дороги", жители нашей страны видят собственными глазами. И все это, безусловно, делается для того, чтобы достичь нашей главной цели - повысить уровень жизни людей как в больших городах, так и в отдаленных населенных пунктах.