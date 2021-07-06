Калининградка вызвала спасателей, чтобы снять серьги

Жительница Калининграда обратилась за помощью в городскую поисково-спасательную службу, поскольку не смогла самостоятельно снять серьги, в которых сломались замки.

Специалисты прибыли по вызову на улицу Леонова и помогли женщине. Об этом сообщается на официальной странице администрации Калининграда в Facebook.

Как отметили в администрации, такой случай - первый в практике городской поисково-спасательной службы, хотя спасателей вызывают по самым разным поводам: им, например, приходилось снимать с деревьев котят, спасать голодных лисят.

Недавно спасатели доставали из реки Преголя дохлого сома. А в минувшие выходные им пришлось отлавливать летучую мышь, залетевшую в квартиру на бульваре Любови Шевцовой, и с помощью веревки вытаскивать пьяного из ручья. Мышь затем выпустили на улицу, а пьяного передали полицейским и медикам.