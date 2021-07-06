На кинофестивале "Западные ворота" в Пскове покажут более 50 фильмов

В Пскове с 22 по 24 июля пройдет второй кинофестиваль "Западные ворота", посвященный фильмам, снятым в городах Ганзы. Первый кинофестиваль провели в Пскове в 2019 году во время 39-х международных Ганзейских дней Нового времени. Пандемия прошлого года не позволила провести следующий фестиваль. В этот раз мероприятие все же состоится, от участников требуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Смотрим кино

Будут представлены девять программ. Главная - международный конкурс, в нем фильмы из Германии, Польши, Дании, Швеции, Латвии и российский - "Серебряные коньки" Михаила Локшина. Появились новые программы - "Фильмы для детей" и конкурс короткометражного кино. Подготовлена программа военных фильмов в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны. В ней "Три дня до весны", "Спасти Ленинград", "Блокадный дневник", "Подольские курсанты", "Калашников", "Зоя".

Псковичи увидят ретроспективу фильмов Игоря Масленникова - в честь 90-летия режиссера в октябре. Это картины, ставшие классикой отечественного кино: "Пиковая дама", "Ярославна, королева Франции", "Зимняя вишня" и другие. К слову, на фестивале состоится премьера документального фильма "Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса", сняли его только что Вагенак Балаян и Николай Котяш - выпускники мастерской Игоря Масленникова в петербургском институте кино и телевидения.

Комедия "Холоп" Клима Шипенко вошла в программу "Псков на экране". Как и "Гоголь. Начало" Егора Баранова, и "Сердце мира" Надежды Мещаниновой, "Особенности национальной политики" Дмитрия Месхиева, "Жги!" Кирилла Плетнева. Считается, что впервые Псков появился на киноэкране в 1927 году в фильме "Парижский сапожник" Фридриха Эрмлера и с тех пор красоты местной природы в сочетании с достоинствами архитектуры древнего города постоянно привлекают режиссеров. Важны и транспортная доступность региона, и участие области в программе рибейтов (возмещение части затрат на проведение съемок).

Главная задача программы "Киноклуб" - популяризация отечественного кино. Можно будет посмотреть, например, драму "Поклонница", сняли которую мэтры кинематографа режиссер Виталий Мельников, оператор Сергей Астахов. Писатель Чехов знакомится в Петербурге с начинающей писательницей Лидией Авиловой. Между ними возникает взаимная симпатия, которая перерастает в глубокое чувство. Но Авилова - замужем, у нее двое детей, а Чехов неизлечимо болен… Снимались Олег Табаков, Светлана Крючкова, Оксана Мысина, Алексей Девотченко. Главные роли исполнили Светлана Иванова (Авилова) и Кирилл Пирогов (Чехов).

Картина Константина Лопушанского "Сквозь черное стекло" - история незрячей девушки, судьба которой преподносит уникальный шанс. Состоятельный мужчина готов подарить ей зрение, если она вслепую станет его женой. Этот дар открывает героине жестокую правду жизни… В главных ролях - известный московский актер Максим Суханов и молодая актриса из Петербурга Василиса Денисова.

Генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин (экс-глава киностудии "Ленфильм") рассказал, что за три фестивальных дня запланировано провести более 50 киносеансов. Будут задействованы несколько площадок: кинотеатры "Смена", "Победа", Псковская филармония, креативное пространство "Лофт" и открытые площадки города: "Автокинотеатр Fjord plaza", "Кино на стене" - сеансы во "Дворе Подзноева", программа Open Air "Кино в мешках - в "Палатах Постникова".

Как сообщают организаторы, мероприятия фестиваля будут проходить с максимальным вниманием к безопасности зрителей. В частности, будут организованы онлайн-трансляции киносеансов.

Откроет фестиваль историческая драма "Александр Невский" (режиссеры Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, 1938). В программе к 800 -летию со дня рождения князя Александра Невского (исполняется в 2021 году) и фильм Игоря Каленова "Александр. Невская битва", снятый 70 лет спустя после шедевра (2008), и документальная картина-раритет Виталия Мельникова "На Чудском озере". Снял ее режиссер в 1959 году на Псковщине, когда еще работал на студии "Леннаучфильм", это рассказ об экспедиции Георгия Караева на Чудское озеро в поисках места легендарного Ледового побоища.

Фильмом закрытия фестиваля вечером 24 июля станет победитель зрительского голосования.

Жюри

В жюри, которое будет оценивать международный конкурс (6 фильмов), вошли актер Сергей Барковский, дирижер Фабио Мастранджело, главный редактор портала ProfiCinema.ru Нина Ромодановская. Возглавит команду режиссер, продюсер Алексей Учитель.

Программу короткометражного кино (в ней 23 фильма) будут судить режиссеры Иван Болотников, Илья Северов, актер Андрей Носков.

Награды

Главный приз - "За лучший фильм" - присуждается по итогам зрительского голосования. Будут специальные призы от членов жюри. А также почетная премия "За вклад в киноискусство".

Лауреаты получат знаменитую пересадовскую керамику: награды изготовил известный художник-керамист Юрий Пересада, мастер народного творчества Псковской области, лауреат премии правительства РФ "Душа России".

Кстати

В планах - встречи зрителей с актерами Светланой Немоляевой, Гошей Куценко. Фильм "Спасти Ленинград" представят сыгравшие в нем Анастасия и Мария Мельниковы, мать и дочь. Фильмы "Подольские курсанты" и "Учености плоды" представит режиссер, продюсер Игорь Угольников. Съемки ленты "Учености плоды" проходили в Пушкиногорском районе Псковской области.

Пройдут мастер - классы режиссера Ивана Болотникова ("Хармс", "Пальмира"), продюсера Олега Урушева ("Franz + Polina", "Тобол").

22 июля состоится круглый стол на тему "Какие фильмы мы ждем?" с участием гостей фестиваля. Онлайн-трансляция будет проходить на портале "Культура.РФ".