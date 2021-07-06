Петербургские эксперты спорят о последствиях намыва новых территорий

В Петербурге анонсирован проект северного намыва на Васильевском острове. Участок планируют расширить до 140 гектаров и возвести там 700 тысяч квадратных метров жилья. По мнению экспертов, намывы угрожают экологическими проблемами Петербургу. Но дать точный прогноз, каков будет реальный эффект от намывных территорий на ситуацию в городе, может только математическое моделирование.

По словам заместителя генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений (КЗС) Игоря Полищука, при проектировании дамбы рассчитывалось, что площадь акватории во время закрытия защитных сооружений составит 400 квадратных километров. Сейчас она сократилась, изменились и технические условия эксплуатации этого сооружения, что влияет на работу КЗС.

- Чем меньше зеркало Невской губы, тем быстрее Нева заполняет акваторию. Не стоит забывать о том, что в Ладожское озеро втекает 40 рек, а вытекает только одна Нева. На подъем уровня воды в Невской губе оказывает влияние и глобальное потепление, и циклоны, которые все чаще накрывают Петербург. А намыв на Васильевском острове может стать последней каплей, которая приведет к подтоплению города, - утверждает Игорь Полищук.

В свою очередь руководитель Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук напоминает, что для защиты Петербурга от наводнений жизненно важна глубина Невской губы.

- Чем она больше, тем больше сможет вместить невской речной воды, пока дамба отсекает от города идущую с циклоном с Балтики нагонную волну, как раз и вызывающую наводнения. Если же глубина и объем Невской губы уменьшаются, а сток Невы остается прежним, то уже вместо суток Невская губа переполняется за счет речной воды за 16-20 часов. Скоро защитные сооружения от наводнений станут бесполезны, - утверждает Юрий Шевчук.

В дирекции КЗС привели еще более категоричные выводы. По мнению экспертов, если работы по намыву будут продолжаться и дальше, то наибольший подъем воды следует ожидать в Большой Неве, что "может привести к ущербам в исторической части Санкт-Петербурга, включая ущербы для культурных объектов мирового значения".

И если раньше стоял вопрос о том, что надо строить дамбу, чтобы защитить город от подтопления, то теперь уже стоит вопрос о том, что надо защищать уже сам комплекс защитных сооружений, чтобы он мог выполнить свою задачу.

- В целом же получить ответ на вопрос, достигнут предел защитных сооружений или еще нет, можно только с помощью метода математического моделирования и сложных расчетов, - утверждает заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук. - Закрытая дамба создает в акватории Невской губы некое подобие тазика, вода в котором при сильном порыве ветра раскачивается и может достигать перекоса до 80 сантиметров на расстоянии от Кронштадта до Петербурга. И если добавить к этому течение Невы, то за двое суток при закрытой дамбе уровень воды может подняться до одного метра. Что создает реальную угрозу подтопления Петербурга.

Игорь Полищук также отмечает, что лично он не хотел бы никого пугать и утверждать, что комплекс защитных сооружений из-за намывных территорий перестанет выполнять свою функцию, но заметил, что его долг, как гидротехника, изучать те изменения, которые происходят сегодня с КЗС. А потому надо провести математическое моделирование сложившейся ситуации.

Тем временем

У строителей - другой подход. По словам отраслевого эксперта Сергея Бегоулева, намыв не оказывает серьезного влияния на частоту и мощность наводнений. Сегодня намывы уже созданы в южной части Васильевского острова, к концу этого года планируется приступить к намыву на севере. Девелопер хочет намыть здесь 143 гектара новой территории до 2025 года. Таким образом у акватории будет "изъято" менее одного процента ее площади.

Мнение

Галина Козинец, директор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого:

- Необходимо построение информационной модели, в которую бы входили Ладожское озеро, Нева, Финский залив, конечно, комплекс защитных сооружений. В связи с тем, что мы вторгаемся в акваторию, а мы вторгаемся, намываем территории, собираемся намывать еще. Сколько намывать, как это скажется на акватории, как изменятся нагрузки - об этом нам скажет только информационная модель. У Политехнического университета есть опыт построения таких моделей. С помощью модели можно будет делать прогнозы и понимать, какие наводнения будут опасны, а какие нет.