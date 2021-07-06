Понятие "креативная индустрия" закрепят в законе

Минкультуры РФ представил на общественное обсуждение законопроект, в котором закрепят понятия "креативные индустрии" и "креативное предпринимательство". Что это значит для российской экономики?

Как известно, креативная индустрия - это (относительно) новая экономика, которая создает продукты и услуги, имеющие и культурную ценность, и коммерческий потенциал. Основным камнем преткновения здесь является понятие "интеллектуальная собственность", вокруг которого по сей день витает множество вопросов и неопределенностей, напоминает бизнес-юрист Руслан Мирзеханов.

Сегодня "огромное количество людей находится вне информационного поля и не понимает, кто есть кто", уточняет Максим Болонкин, CEO Mygribs. Другими словами, этот рынок не может сам себя сформировать, важно, чтобы государство помогало творческим людям заработать, поясняет Сергей Маликов, основатель арт-резиденции "АртНахабино".

Креативные индустрии существовали всегда и влияли на экономику как самостоятельно, так и в составе других отраслей. Но до сих пор эта сфера была не структурирована, никто с ней не работал, а следовательно, не были разработаны и правила взаимодействия с государством и другими отраслями. Поэтому, по разрозненным данным, вклад креативных индустрий в российскую экономику оставался небольшим. Появление стандартов, регулирование - это признак зрелости отрасли, уверен Валерий Сидоренко, член Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России).

Это подтверждают и цифры. В 2019 году департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы провел исследование, согласно которому в городе зарегистрировано более 150 тысяч организаций в креативном секторе, и они насчитывают около 500 тысяч сотрудников, напоминает Анатолий Валетов, руководитель Фонда "Московский инновационный кластер".

Появление стандартов - признак зрелости отрасли

К тому же развитие креативной экономики, креативных индустрий в настоящее время уже рассматривают как основу стратегии развития городов и регионов, способствуя обновлению экономики и повышая туристическую привлекательность территории, напоминает Татьяна Ашутова, декан факультета дизайна и рекламы университета "Синергия". Значит, время для базового документа уже пришло.

Хотя есть риск, что "креативным" внезапно станет слишком многое: и наука, и образование, и сфера услуг, что может привести к еще большему размыванию понятия. Но эти риски означают только то, что одного документа, как бы он ни был актуален, недостаточно, полагает Денис Щукин, эксперт Индекса креативного капитала.

Кстати

Интерес к индустрии можно оценить по активности индивидуальных предпринимателей и самозанятых в последнее время, уверен Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney. Количество людей, которые официально работают на себя и принимают оплату через ЮKassa, с 1 января по 25 июня 2021 года выросло в 3,1 раза относительно аналогичного периода прошло года. Число самозанятых, которые производят сувенирную продукцию и аксессуары, увеличилось в 2,8 раза, а их доходы выросли в 3,6 раза. В сегменте продаж аудио- и видеоконтента рост составил 4,2 раза, а обороты платежей - 7,4 раза. Это различные авторские онлайн-курсы и тренинги; продажи минусов песен и битов и т. д. Число самозанятых, занимающихся организацией и проведением досугово-развлекательных мероприятий, выросло в 2,6 раза, а их доходы - в 11,8 раза.