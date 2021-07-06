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06.07.2021 16:22

Магазин на магазине

Россия сравнилась с Европой по обеспеченности торговыми площадями
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 146(8497)
Обеспеченность торговыми площадями в России составляет 266 квадратных метров на тысячу жителей, что сопоставимо с показателями европейских стран. Такой вывод содержится в отчете компании Cushman & Wakefield по итогам второго квартала 2021 года.

Для сравнения аналитики приводят данные других стран - в Великобритании показатель составляет 254, в Польше - 285, во Франции - 307 квадратных метров. В Москве этот показатель равен 366, а в Петербурге - 324 квадратных метра.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Эксперты компании получили такие данные, взяв в расчет суперагломерации, состоящие из тяготеющих к единому центру и связанных между собой транспортными артериями городов с населением от 50 тысяч человек. Таким образом, учитывалось не все население России, а реальная целевая аудитория форматных торговых центров. В концепции суперагломераций, разработанной аналитиками Cushman & Wakefield, страна представлена как совокупность "островов", сравнимых по плотности населения и экономическим функциям.

Центры суперагломераций определены исходя из миграции населения, социально-экономического положения и территориальной доступности. Концепция суперагломераций позволяет определить оптимальное расположение для распределительных центров в регионах. Важным выводом для игроков рынка должно стать смещение фокуса внимания с нового строительства на обновление уже существующих объектов, комментирует результаты исследования Татьяна Дивина, старший директор, заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield.

Обеспеченность торговыми площадями в России составляет 266 квадратных метров на тысячу жителей

Аналитики уверены, что на рынок торговой недвижимости в дальнейшем окажут влияние три тренда - все больше застройщиков будут размещать торговые центры в жилых комплексах, а работающие торговые центры усилят развлекательный и спортивный компонент в своей концепции развития. Эти тренды получат развитие на фоне снижения объемов строительства новых торговых центров. Торговля все больше будет смещаться онлайн, а значит, потребует большого числа складов, которых уже сейчас не хватает. Например, до конца года объем складских площадей, введенных в эксплуатацию в Москве и примыкающих областях, составит один миллион квадратных метров, что станет наиболее высоким показателем за последние пять лет.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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