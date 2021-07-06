В Ленобласти нетрезвых водителей заставили косить борщевик

Необычный способ борьбы с сорняками и воспитанием любителей пьяной езды нашли в Тельмановском сельском поселении Ленинградской области. Здесь граждан, осужденных к обязательным работам отправляют косить борщевик, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В Тельмановском сельском поселении борщевик растет в том числе и по берегам рек. Если на других территориях с сорняком можно бороться только химикатами, то здесь только косить - чтобы отрава не попала в воду.

Осужденным к обязательным работам выделили участок в пять гектаров. Помимо пьяных водителей, борщевик отправляю косить также неплательщиков алиментов.

В муниципалитете полагают, что при борьбе с сорняком хорошо все средства.

Справка "РГ"

Борщевик Сосновского около 70 лет назад начал культивироваться в СССР как силосная культура. Однако вскоре выяснилось, что в корм животным он не пригоден, а при соприкосновении с кожей вызывает волдыри, вызванные ожогами.

Специально выращивать борщевик перестали, но он стремительно распространяется по регионам страны, занимая сельхозтерритории.