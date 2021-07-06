В Новгородской области введут COVID-паспорта для бизнеса

В Новгородской области предприниматели, достигшие определенного уровня вакцинированных или имеющих антитела сотрудников, получат специальные COVID-паспорта и наклейки. Для них будет действовать меньше ограничений, чем для бизнеса, не имеющего таких документов. Об этом заявил сегодня губернатор Андрей Никитин.

Доля защищенных от коронавируса работников, необходимая для получения COVID-паспортов, будет составлять в зависимости от отрасли либо 60 процентов, либо 100 процентов. Соответствующий указ власти региона планируют издать на следующей неделе.

По состоянию на 6 июля от коронавирусной инфекции в области скончались 187 человек. Количество заболевших за сутки составило 98 человек.