В северных регионах начался новый этап поиска и внедрения "зеленых" технологий, связанный с переходом к России председательства в Арктическом совете. Изменения климата сделали экологическую повестку одной из главных для "кухни погоды", как называют Арктику. Сегодня она страдает от выбросов черного углерода - сажи, которая появляется при сгорании угля и другого топлива, а также попутного газа при разработке нефтяных месторождений. Регионы пытаются найти экологически чистые альтернативы, но им не хватает инновационных решений - в частности, для отопления небольших поселков Ненецкого округа.

Откладывать эти задачи уже невозможно, поскольку ситуация в Арктике влияет на климат всей планеты, отмечают российские и зарубежные эксперты. По их мнению, именно с этим может быть связана аномальная жара в Петербурге и других далеко не южных городах. Как сообщил британский ученый Терри Каллаган на международном форуме, организованном Россией, температура на Севере уже выросла на 7,5 градуса и в ближайшее время может повыситься еще на два.

- Арктическая часть нашей страны нагревается в два с половиной раза быстрее, чем остальные территории, - подчеркнул специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. - Самое опасное - потеря ледового покрова. Если это произойдет, может запуститься процесс закисления океана, поскольку его теплоемкость в разы выше, чем у суши и атмосферы. Чтобы сохранить ледовый и снежный покров Арктической зоны, надо бороться с выбросами черного углерода и метана. Для этого необходим высокоточный мониторинг, и сейчас готовится документ, который будет его регламентировать.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что в Арктике будет расширяться вся система мониторинга окружающей среды. Сейчас там работают 240 пунктов Росгидромета, но этого недостаточно, к тому же многие метеостанции, построенные в прошлом веке, выходят из строя. В этом году из федерального бюджета выделят 2,6 миллиарда рублей на полный "апгрейд" 32 станций и частичное обновление 96 объектов. Минприроды также предлагает возродить систему добровольных судовых наблюдений.

- Метеостанции на кораблях - выход для арктических морей. И это не новая, а хорошо забытая практика. Во времена Советского Союза ими было оборудовано порядка 400 судов, а сейчас только 83. Установка таких метеостанций позволит обеспечить наблюдения в морских портах. То есть сеть должна состоять не только из государственной инфраструктуры, но и портовой и судовой, - пояснил министр.

Температура на Севере уже выросла на 7,5 градуса и в ближайшее время может повыситься еще на два

Вместе с тем арктические территории надо очищать от свалок и других объектов накопленного вреда. В ближайшем будущем за счет федерального бюджета в северных регионах ликвидируют восемь несанкционированных городских свалок и еще три наиболее опасных объекта. В их число вошли пометохранилище бывшей птицефабрики в Мурманской области, а также свалки в Архангельске, Мурманске и Беломорске.

- Однако важно не только убирать уже накопленное, но и не загрязнять Арктику негативным воздействием на окружающую среду, - подчеркнул Александр Козлов. - Для этого должны внедряться наилучшие доступные технологии, которые обеспечат минимизацию выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты - всего, что вредит природе.

Типичные экологические проблемы северных территорий хорошо видны на примере Ненецкого округа. В целом ситуация там оценивается как "относительно удовлетворительная", но есть риски, связанные с деятельностью нефтегазодобывающих компаний.

По словам заместителя губернатора НАО Татьяны Логвиненко, особенно негативно влияет на состояние атмосферы сжигание попутного нефтяного газа в факельных установках.

- Правительством РФ установлен 95-процентный показатель утилизации и полезного использования попутного газа. Но у компаний, которые интенсивно наращивают добычу, уровень сжигания остается высоким. Главными причинами мы считаем отсутствие общей системы сбора и утилизации газа, а также удаленность скважин от объектов переработки, - обрисовала ситуацию Татьяна Логвиненко.

Округ также пытается уйти от "грязного" топлива, которое увеличивает образование черной сажи. С помощью международных проектов удалось подключить ветрогенераторные установки в Амдерме. В пяти поселках прошли эксперименты с аккумуляторными батареями, которые позволили сократить время работы дизель-агрегатов. Но до полного перехода на "зеленую" энергетику пока далеко.

- Одна из задач - поиск технологий и оборудования, рассчитанного на выработку малых объемов энергии для населенных пунктов, в которых проживает до пятидесяти человек, - сообщила представитель Ненецкого округа. - И здесь регион открыт для инноваций. В качестве перспективы рассматриваем использование солнечной энергии. Ведь у нас почти три месяца в году круглосуточно светит солнце. Есть успешный опыт использования альтернативных источников энергии для обеспечения отдаленных населенных пунктов скоростным интернетом. Уже шесть объектов связи в НАО используют только энергию солнца и ветра.

При этом новая энергетика должна быть не только чистой, но и дешевой. Специалисты сходятся во мнении, что эффективные варианты должна подсказать наука. На этом фоне еще идут споры о том, какое топливо больше подходит для Арктики. Экономисты называют целесообразным переход на газ, но по международным стандартам он уже считается недостаточно экологичным. Ветроэнергетика, по мнению финансистов, обходится недешево. Атомщики считают оптимальным решением для Крайнего Севера АЭС малой мощности, но против таких проектов, как правило, возражает местное население. Поиски идеального арктического топлива продолжаются.