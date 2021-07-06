В семи регионах России начали строить отели, новые горнолыжные, бальнеологические и развлекательные курорты. И это только начало, рассказал в интервью "Российской газете" гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Туристический "Парк "Три вулкана" появится на Камчатке. Будут построены 30 километров лыжных трасс, обустроены 38 километров туристских пешеходных маршрутов со смотровыми площадками, 14 туристских эколагерей, тысяча мест коллективного размещения. Строительство начнется в 2022 году. Планируется, что в 2025-м путешественники смогут отдыхать в новых, комфортабельных комплексах "Парка "Три вулкана". Фото: Елена Верещака/ ТАСС

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", пожалуй, один из самых "молодых". Он был презентован в конце апреля. Его цель - создать все условия для качественных и комфортных путешествий по России. Планируется расширить турпоток с 65 до 140 миллионов поездок по стране в год, в два раза увеличить число рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг.

Сергей Алексеевич, внутренний туризм - это явление временное, вызванное пандемией, или потребность людей?

Сергей Суханов: Внутренний туризм в России - это прежде всего та отрасль экономики, которая по сравнению с зарубежными странами слабо развита. Но сейчас для нее открываются огромные возможности. И она принесет для людей новые места отдыха, а в бюджет страны - сотни миллиардов рублей дохода.

А во-вторых, тенденции меняются. Раньше путешествовать по стране было не модным, хотя у нас масса мест, которые являются уникальными не только для России, но и для всего мира. Только не все наши города оказались готовы к приему туристов. У нас явно не хватает мест размещения, то есть туристической инфраструктуры.

Вообще российский туризм - это сундук с сокровищами. И наша задача - открыть этот сундук. И не растратив, а приумножив богатства, показать их красоту всему миру.

Если учесть, с какими трудностями сегодня сталкивается у нас турист, это скорее экстремальный отдых.

Сергей Суханов: Не всегда, замечу, и не везде. У нас много прекрасных мест отдыха. Но согласен, трудностей у туристов достаточно.

У нас дефицит комфортных гостиниц, трудно и дорого добраться до места отдыха, нет удобных маршрутов между регионами и внутри них до основных "точек притяжения"... Чтобы решить эти проблемы, и был создан нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

72 процента россиян при выборе места отдыха в России обращают внимание на цены. И почти 50 процентов не готовы потратить больше 25 тысяч на человека

Понятно, он должен обеспечить качественный и доступный отдых в России для всех граждан. За счет чего?

Сергей Суханов: Правительство разработало механизмы и инструменты, которые позволят раскрыть потенциал регионов. Ведь туристическая отрасль обладает наибольшим мультипликативным эффектом, она объединяет 50 смежных отраслей экономики. Развивая туризм, строя новые гостиницы и санатории, рестораны, кафе, парки развлечений, мы создаем дополнительные рабочие места, стимулируем развитие регионов.

Корпорация "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта решает одну из самых объемных задач - мы создадим новую качественную туристическую инфраструктуру. До 2030 года построим 582 туристических объекта. В их число входит 298 гостиниц и санаториев, а также 284 комплексных туристических проекта. Это курорты, парки развлечений и так далее.

Сергей Суханов: Мы сопровождаем инвесторов на всех этапах проекта. Фото: РИА НОВОСТИ

Удалось уже что-то сделать из намеченного?

Сергей Суханов: Сейчас совместно с инвесторами начали реализацию инвестиционных проектов в семи регионах. Это строительство новых отелей, а также горнолыжных, бальнеологических и развлекательных курортов. Общая сумма инвестиций в проекты составит 180 миллиардов рублей. И это только начало! До конца года мы планируем расширить свой инвестиционный портфель до 50 объектов, а в следующем рассчитываем удвоить.

Есть ли интерес у бизнеса для развития российской туротрасли? Какие для него пряники?

Сергей Суханов: Интерес частного бизнеса к инвестициям есть. И это очень хорошо. Как правило, наши проекты имеют длительный срок окупаемости. Без привлечения внебюджетных средств поставленных целей достичь невозможно. За десять лет мы надеемся привлечь в туротрасль 1,7 триллиона рублей частных инвестиций.

А сотрудничать с нами бизнесу выгодно. Мы сопровождаем инвесторов на всех этапах реализации проекта. Бизнес получает льготные кредиты на строительство и модернизацию гостиниц и комплексных объектов от трех до одного процента. А регионы - субсидии от Минстроя России на строительство обеспечивающей инфраструктуры. Это дороги, электросети, газо-, тепло- и водоснабжение, ведущие к туристическим комплексам.

Наша корпорация войдет в капитал проекта. Для этого под каждый объект будет создана специальная проектная компания. Совместно с инвестором корпорация пройдет самые сложные и рискованные участки строительства. На финальном этапе у инвестора будет возможность выкупить долю "Туризма.РФ". В этом случае полученные средства корпорация повторно вложит в новый проект.

Ключевой вопрос

Как сделать отдых дешевле и лучше

Какие регионы обладают, на ваш взгляд, Сергей Алексеевич, наибольшим потенциалом для развития туризма, не считая Крым и Сочи?

Сергей Суханов: У нас много таких территорий. В качестве примера могу привести Камчатку. Рабочая поездка вице-премьера Дмитрия Чернышенко показала, что там есть возможности к увеличению туристического потока без нанесения вреда экологии. Популярны среди туристов Карелия, Алтай, озеро Байкал, Калининград...

Наша корпорация займется разработкой детальных мастер-планов туристических территорий, которые входят в состав макротерриторий. Документ будет включать в себя конкретное расположение зданий, дорог, покажет существующие и необходимые к созданию инженерные коммуникации, транспортную инфраструктуру и т.д. Сейчас уже определено 16 регионов, где мы этим займемся. Это те регионы, которые уже проявили инициативу. В их перечень входят Алтайский, Краснодарский, Камчатский и Приморский края, республики Алтай, Адыгея, Бурятия и Карелия. А также Калининградская, Свердловская, Мурманская, Иркутская, Сахалинская, Новгородская, Тульская и Кемеровская области. Этот список будет расширяться.

По отзывам туристов, их в первую очередь отпугивает стоимость отдыха в стране.

Сергей Суханов: Действительно, 72 процента россиян при выборе места отдыха в России обращают внимание в первую очередь на стоимость путевки. Дальше идет транспортная доступность и комфорт размещения. И почти 50 процентов людей не готовы потратить на поездку больше 25 тысяч рублей на одного человека.

Но сейчас цену определяет дисбаланс на российском рынке. Спрос на качественные отели и сервисы превышает предложение. И естественно поднимает цены. Чтобы этого не происходило, нужно создать как можно больше качественной инфраструктуры, что в рамках нацпроекта мы и решаем.

Известный до анекдотов турсервис: как его исправить?

Сергей Суханов: От профессионализма людей, конечно, зависит многое. Поэтому нацпроект включает в себя федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма". Им как раз и предусмотрено обучение, подготовка кадров и повышение уровня сервиса.

У нас большой список вузов, где готовят специалистов индустрии гостеприимства. И в начале реализации проектов инвесторы могут заключать соглашения с учебными заведениями на подготовку кадров. Необходимо также формировать новые динамичные управляющие компании. Они должны сосредоточиться на внедрении качественно нового набора туристических услуг, международных стандартов обслуживания, прогрессивных цифровых и технологических решениях.