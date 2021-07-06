Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", пожалуй, один из самых "молодых". Он был презентован в конце апреля. Его цель - создать все условия для качественных и комфортных путешествий по России. Планируется расширить турпоток с 65 до 140 миллионов поездок по стране в год, в два раза увеличить число рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг.
Сергей Алексеевич, внутренний туризм - это явление временное, вызванное пандемией, или потребность людей?
Сергей Суханов: Внутренний туризм в России - это прежде всего та отрасль экономики, которая по сравнению с зарубежными странами слабо развита. Но сейчас для нее открываются огромные возможности. И она принесет для людей новые места отдыха, а в бюджет страны - сотни миллиардов рублей дохода.
А во-вторых, тенденции меняются. Раньше путешествовать по стране было не модным, хотя у нас масса мест, которые являются уникальными не только для России, но и для всего мира. Только не все наши города оказались готовы к приему туристов. У нас явно не хватает мест размещения, то есть туристической инфраструктуры.
Вообще российский туризм - это сундук с сокровищами. И наша задача - открыть этот сундук. И не растратив, а приумножив богатства, показать их красоту всему миру.
Если учесть, с какими трудностями сегодня сталкивается у нас турист, это скорее экстремальный отдых.
Сергей Суханов: Не всегда, замечу, и не везде. У нас много прекрасных мест отдыха. Но согласен, трудностей у туристов достаточно.
У нас дефицит комфортных гостиниц, трудно и дорого добраться до места отдыха, нет удобных маршрутов между регионами и внутри них до основных "точек притяжения"... Чтобы решить эти проблемы, и был создан нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".
Понятно, он должен обеспечить качественный и доступный отдых в России для всех граждан. За счет чего?
Сергей Суханов: Правительство разработало механизмы и инструменты, которые позволят раскрыть потенциал регионов. Ведь туристическая отрасль обладает наибольшим мультипликативным эффектом, она объединяет 50 смежных отраслей экономики. Развивая туризм, строя новые гостиницы и санатории, рестораны, кафе, парки развлечений, мы создаем дополнительные рабочие места, стимулируем развитие регионов.
Корпорация "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта решает одну из самых объемных задач - мы создадим новую качественную туристическую инфраструктуру. До 2030 года построим 582 туристических объекта. В их число входит 298 гостиниц и санаториев, а также 284 комплексных туристических проекта. Это курорты, парки развлечений и так далее.
Удалось уже что-то сделать из намеченного?
Сергей Суханов: Сейчас совместно с инвесторами начали реализацию инвестиционных проектов в семи регионах. Это строительство новых отелей, а также горнолыжных, бальнеологических и развлекательных курортов. Общая сумма инвестиций в проекты составит 180 миллиардов рублей. И это только начало! До конца года мы планируем расширить свой инвестиционный портфель до 50 объектов, а в следующем рассчитываем удвоить.
Есть ли интерес у бизнеса для развития российской туротрасли? Какие для него пряники?
Сергей Суханов: Интерес частного бизнеса к инвестициям есть. И это очень хорошо. Как правило, наши проекты имеют длительный срок окупаемости. Без привлечения внебюджетных средств поставленных целей достичь невозможно. За десять лет мы надеемся привлечь в туротрасль 1,7 триллиона рублей частных инвестиций.
А сотрудничать с нами бизнесу выгодно. Мы сопровождаем инвесторов на всех этапах реализации проекта. Бизнес получает льготные кредиты на строительство и модернизацию гостиниц и комплексных объектов от трех до одного процента. А регионы - субсидии от Минстроя России на строительство обеспечивающей инфраструктуры. Это дороги, электросети, газо-, тепло- и водоснабжение, ведущие к туристическим комплексам.
Наша корпорация войдет в капитал проекта. Для этого под каждый объект будет создана специальная проектная компания. Совместно с инвестором корпорация пройдет самые сложные и рискованные участки строительства. На финальном этапе у инвестора будет возможность выкупить долю "Туризма.РФ". В этом случае полученные средства корпорация повторно вложит в новый проект.
Как сделать отдых дешевле и лучше
Какие регионы обладают, на ваш взгляд, Сергей Алексеевич, наибольшим потенциалом для развития туризма, не считая Крым и Сочи?
Сергей Суханов: У нас много таких территорий. В качестве примера могу привести Камчатку. Рабочая поездка вице-премьера Дмитрия Чернышенко показала, что там есть возможности к увеличению туристического потока без нанесения вреда экологии. Популярны среди туристов Карелия, Алтай, озеро Байкал, Калининград...
Наша корпорация займется разработкой детальных мастер-планов туристических территорий, которые входят в состав макротерриторий. Документ будет включать в себя конкретное расположение зданий, дорог, покажет существующие и необходимые к созданию инженерные коммуникации, транспортную инфраструктуру и т.д. Сейчас уже определено 16 регионов, где мы этим займемся. Это те регионы, которые уже проявили инициативу. В их перечень входят Алтайский, Краснодарский, Камчатский и Приморский края, республики Алтай, Адыгея, Бурятия и Карелия. А также Калининградская, Свердловская, Мурманская, Иркутская, Сахалинская, Новгородская, Тульская и Кемеровская области. Этот список будет расширяться.
По отзывам туристов, их в первую очередь отпугивает стоимость отдыха в стране.
Сергей Суханов: Действительно, 72 процента россиян при выборе места отдыха в России обращают внимание в первую очередь на стоимость путевки. Дальше идет транспортная доступность и комфорт размещения. И почти 50 процентов людей не готовы потратить на поездку больше 25 тысяч рублей на одного человека.
Но сейчас цену определяет дисбаланс на российском рынке. Спрос на качественные отели и сервисы превышает предложение. И естественно поднимает цены. Чтобы этого не происходило, нужно создать как можно больше качественной инфраструктуры, что в рамках нацпроекта мы и решаем.
Известный до анекдотов турсервис: как его исправить?
Сергей Суханов: От профессионализма людей, конечно, зависит многое. Поэтому нацпроект включает в себя федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма". Им как раз и предусмотрено обучение, подготовка кадров и повышение уровня сервиса.
У нас большой список вузов, где готовят специалистов индустрии гостеприимства. И в начале реализации проектов инвесторы могут заключать соглашения с учебными заведениями на подготовку кадров. Необходимо также формировать новые динамичные управляющие компании. Они должны сосредоточиться на внедрении качественно нового набора туристических услуг, международных стандартов обслуживания, прогрессивных цифровых и технологических решениях.