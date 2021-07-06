Директор "Ростелекома" на Юге и глава Волгоградской области обсудили планы развития

Новости

Памфилова выступила против образовательного ценза на выборах 14:40
На Петербург надвигается аномальная жара 14:39
Вторая волна жары продержится в Москве до середины июля 14:36
В Екатеринбурге от коронавируса скончался 22-летний студент 14:35
Опубликовано первое фото с места крушения самолета на Камчатке 14:35
Профессор объяснил, как прививка действует на иммунитет 14:34
Памфилова ожидает сложные выборы в "невероятно неблагоприятной" внешней среде 14:31
В России рекордно упали продажи в аптеках 14:30
Динамика рынка новых авто в России превысила ожидания. Итоги полугодия 14:25
В Совбезе заявили о резком снижении активности террористов за пять лет 14:15
На Кубани после сильных ливней остаются подтопленными 314 домов 14:14
"Вишневый сад" открыл 75-й Авиньонский театральный фестиваль 14:09
В России создадут национальную студенческую лигу по киберспорту 14:07
Министр спорта высказался о лимите на легионеров в российском футболе 14:01
"Ленком" полностью заполнит зал зрителями с QR-кодами 13:58
В ЦИК заявили о технической готовности проводить дистанционное голосование 13:56
Уралец отсудил 100 тысяч рублей за услугу, навязанную при покупке авто 13:56
МИД РФ: База в Таджикистане оснащена для помощи в урегулировании конфликта 13:54
Сотрудников торговли и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди 13:51
Российская команда "КАМАЗ-мастер" выиграла ралли "Шелковый путь" 13:47
Юлия Снигирь показала первые фото со съемок фильма "Воланд" 13:40
Памфилова: Муниципальный фильтр позволяет отсеивает фриков 13:38
В МЧС сообщили номер "горячей линии" в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 13:36
Мишустин: Кабмин выделит средства на строительство дорог в Томской области 13:35
Нацпроект "Наука и университеты" дополнят программой "Стартап как диплом" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 14:05
Рубрика: Власть

Директор "Ростелекома" на Юге и глава Волгоградской области обсудили планы развития

Текст: Олег Сергеев
Вице-президент - директор "Ростелекома" на Юге Сергей Мордасов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках рабочей встречи обсудили итоги и планы по цифровизации.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Встреча стала следующим шагом в развитии сотрудничества, соглашение о котором подписали президент компании Михаил Осеевский и глава региона на Петербургском международном экономическом форуме месяц назад, третьего июня 2021 года. В числе инициатив, предлагаемых "Ростелекомом" к реализации, проекты в социальной сфере.

Фото: ПАО "Ростелеком"
"Ростелеком" подписал соглашение о сотрудничестве с Волгоградской областью

Это умное освещение улиц и общественных мест в населенных пунктах, которое экономит до 60 % потребляемой электроэнергии и уже запущенно во многих городах на юге. Создание единой региональной платформы ЖКХ обеспечивает автоматизацию всех процессов и их прозрачный контроль как со стороны надзорных органов, так и населения. Модернизация автоматизированных систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций и развитие систем видеонаблюдения с видеоаналитикой в рамках федеральной программы "Безопасный регион", которая помогает профилактике и раскрытию правонарушений, способны значительно повысить защищенность граждан.

"Следуя принципам федеральной программы "Цифровой регион", мы подходим к задаче по экосистемному принципу. При выборе необходимых решений и разработке технологий мы ориентируемся на защищенность жизненно важных приоритетов населения, контроль управления муниципальным и региональным хозяйством с помощью цифровых данных и удовлетворенность жителей стандартами качества городских пространств", - рассказал Сергей Мордасов, вице-президент - директор макрорегиона "Юг" ПАО "Ростелеком".

Сегодня в области уже работает построенная "Ростелекомом" "Система - 112" для обеспечения вызова гражданами экстренных оперативных служб по единому номеру. В сфере регионального образования национальный цифровой провайдер создал и внедрил комплексную информационную систему ГИС "Образование", объединяющую в единую информационную систему все образовательные организации в регионе. Ежемесячно к ней подключается более четырех миллионов пользователей. Совместно с органами власти компания отцифровала и подключила к общероссийскому порталу "Госуслуги" 65 наиболее актуальных для населения услуг.

"Ростелеком" реализует федеральные проекты по цифровизации ключевых отраслей страны, и в Волгоградском регионе мы используем всю нашу наработанную экспертизу и опыт, чтобы точечно внедрять те технологии, в которых население наиболее остро нуждается. В первую очередь мы стремимся охватить образование, медицину, ЖКХ и социальную безопасность как наиболее важные сферы, от которых зависит жизнь наших сограждан. Чтобы обеспечить их эффективность и учесть все потребности, работа ведется в тесном взаимодействии с командами экспертов из органов региональной и муниципальной власти. Встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым подтвердила, что мы идем правильным путем", - отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО "Ростелеком".

Сегодня около 50 % домохозяйств в Волгоградской области охвачено оптической инфраструктурой "Ростелекома". Компания в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН) подключила около 200 точек бесплатного доступа по технологии Wi-Fi в 140 населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. В этом году национальный цифровой провайдер приступит к реализации федеральной программы УЦН 2.0, согласно которой будет охватывать сотовой связью малые и удаленные поселки и села в регионе, где нет современной связи. В период пандемии специалисты "Ростелекома" подключали и настраивали работу колл-центров для всех органов власти, задействованных в работе с населением.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Адыгея ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Краснодарский край «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле