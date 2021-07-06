В минтруде обсуждаются законодательные основы регулирования новой формы занятости, которая активно применяется во всей стране и, в частности, на юге. Речь идет о платформенной занятости: так эксперты называют сотрудничество работников и компаний, чья деятельность ведется с помощью цифровых платформ. Однако этот вид занятости получил неоднозначную оценку экономистов и социологов.

Мы уже привыкли заказывать продукты, такси, бронировать номера в гостиницах и приобретать билеты практически на любой вид транспорта с помощью цифровых платформ. Даже проконсультироваться с врачом можно не выходя из дома. Сколько людей трудятся на таких платформах и почему они считают себя самой уязвимой категорией работников?

Михаил Аваков - таксист, занимается перевозкой пассажиров, курсирует в основном по маршруту Аксай - Ростов. Он сотрудничает с одной из самых известных цифровых платформ.

- Больше всего я боюсь заболеть, потому что мне никто не оплатит больничный, - говорит Аваков. - Поломка машины - тоже только мои заботы, если автомобиль выйдет из строя, я на это время останусь без работы. О пенсии пока не думаю, но тоже надо как-то решать этот вопрос. Если таких, как я, обяжут оплачивать разные страховки, это станет дополнительным налогом. Но кто должен взять на себя эту нагрузку?

По словам управляющего директора группы компаний "Яндекс" Тиграна Худавердяна, сегодня в стране примерно миллион водителей работают на базе электронных сервисов. Если спросить, что их больше всего беспокоит, они ответят примерно так же, как Михаил Аваков. Главное опасение - заболеть. Водители сформулировали это так: "если я заболею, то мне все равно надо будет оплачивать аренду машины, я не понимаю, как это делать, я окажусь за бортом".

Проблема социальной незащищенности коснулась огромного количества людей самых разных профессий, сотрудничающих с цифровыми платформами. Цифровые экосистемы стали серьезным заказчиком на рынке труда, и не считаться с тем влиянием, которое они сейчас оказывают на всю экономику и структуру занятости, невозможно.

- Достоверной статистики платформенной занятости нет, - отмечает кандидат социологических наук ЮФУ Михаил Розенблит. - Это признали эксперты международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Данных не хватает о числе, составе занятых, характеристикам выполняемых задач и по другим параметрам. Попытки оценить число таких работников, учитывая допущения, которые приходится делать в отсутствии информации, привели к большому разбросу оценок размеров платформенной экономики. Международная организация труда дает очень впечатляющую цифру: общее число платформ за последние 10 лет увеличилось пятикратно, к началу 2021 года их было уже около 800. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) показала, что прирост транзакций отечественных онлайн-сервисов составляет около 50 процентов ежегодно.

Мощный импульс популяризации сервисов доставки, перевозок, услуг частных мастеров и репетиторов дала пандемия. По некоторым оценкам, в нашей стране с цифровыми сервисами сейчас сотрудничают от двух до пяти миллионов человек. В основном это самозанятые. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков считает, что количество таких работников будет расти.

- Сегодня у нас более 2,4 миллиона зарегистрированных самозанятых, буквально восемь месяцев назад их было 1,4 миллиона человек, - сказал Антон Котяков во время дискуссии о предпринимательстве и занятости на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. - Последние опросы показали, что почти 60 процентов выпускников видят свое будущее именно в работе на себя. К 2024 году количество самозанятых превысит пять миллионов человек, к 2030-му уже 10 - 11 миллионов. То есть это самостоятельный рынок труда, который требует законодательной регуляции.

Сейчас платформенная занятость не вписывается в формат традиционных отношений по найму. Курьеры, таксисты и репетиторы оформлены в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Альтернативный вариант - работа вообще без оформления. Аналитики ВШЭ отмечают, что в обоих случаях человек теряет возможность защитить свои права.

Как подтверждает Антон Котяков, граждане, работающие на цифровых платформах и в качестве самозанятых, не имеют социальных гарантий. А им понадобится и пенсия, и отпуск, и оплата больничного листа.

Как решить эту задачу, пока непонятно, хотя варианты предлагаются разные. Один из них - добровольное страхование, в частности, пенсионное. Ожидается, что владельцы платформы, скорее всего, будут побуждать своих работников к оформлению различных видов добровольного страхования.

Однако организаторы цифровых сервисов признают, что это не самое реалистичное решение. По словам генерального директора Ozon Group Александра Шульгина, добровольное страхование вряд ли будет работать - как правило, доход самозанятого недостаточно велик для того, чтобы человек мог позволить себе регулярные страховые взносы.

С этим согласны и многие эксперты, и представители государственных структур.

- Если сейчас ввести жесткий режим дополнительных отчислений, то по большому счету мы создадим новый налоговый режим, это уже будет не институт самозанятости, - сказал Антон Котяков. - Необходимо стимулировать к страхованию не только работника, но еще и хозяев платформы.

Возможно, остроту вопроса поможет снять конкуренция. В России почти все известные платформы находятся в конкурентной борьбе.

- Если говорить про поисковый рынок, то это "Яндекс" и Google, в e-коммерции - "Озон", Wildberries, Alibaba, "Cбер", "Яндекс", - сказал управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян. - Ведь в чем отличие цифровых сервисов? Расстояние между двумя сервисами - один клик. Переключение на другой сервис занимает полминуты, надо установить другое приложение или просто нажать на соседнюю иконку. В случае офлайн-сервисов всегда есть географические границы. И это вынуждает владельцев платформы поступать правильно, искать решение вопросов, касающихся социальных гарантий.

Эксперты считают, что конкуренция может заставить владельцев платформы дать дополнительные социальные гарантии для своих работников, хотя бы для того, чтобы иметь возможность привлекать более квалифицированных исполнителей. Но не исключено, что часть обязательств по обеспечению таких гарантий придется взять на себя и работникам.