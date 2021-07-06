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06.07.2021 14:20

Ленивый платит дважды

Как сэкономить до 132 тысяч рублей при покупке жилья
Текст: Валерий Николаев
Российская газета - Экономика Юга России № 146(8497)
При покупке жилья риелтор должен помочь избежать мороки с документами и обеспечить законность сделки. Однако стоят его услуги немало. Как правило, в агентствах недвижимости просят от одного до трех процентов от стоимости жилья или назначают фиксированную цену, минимум 120 тысяч рублей, а иногда и то и другое. При этом гонорар не гарантирует качества обслуживания. Выход - сделать все самостоятельно.

Первое, с чем придется столкнуться, - это ограниченный выбор объектов недвижимости. Различные агентства и интернет-сайты с бесплатными объявлениями, увы, не дают полной картины актуальных предложений. Зачастую на таких сайтах указываются повторяющиеся адреса и размещается недостоверная информация. Кроме того, нередко там "пасутся" мошенники, чья главная задача - заполучить номер телефона потенциального клиента. Поэтому объявления надо отсеивать вручную, например, погуглить фотографии в интернете, проверить описание улиц и т.д.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Специализированные сайты для сделок с недвижимостью от банков, как правило, содержат проверенные объявления о продаже недвижимости, но чаще всего там присутствует посредник в виде риелтора.

Потому, увидев заманчивое предложение, не нужно торопиться звонить по указанному в объявлении телефону, для начала самостоятельно поищите информацию об объекте недвижимости в интернете. А потом не поленитесь съездить на место и побеседовать со старшим улицы или председателем садоводческого товарищества, в котором расположен дом. Соседи и должностные лица, как правило, знают хозяев и готовы поделиться их контактными данными.

Бывает так, что на объекте недвижимости лежит обременение в виде аренды, залога, ареста и других условий, несколько ограничивающих права собственника. К счастью, все секреты легко можно раскрыть. Любые обременения подлежат регистрации и фиксируются в выписке из ЕГРП, которая общедоступна и может быть выдана кому угодно в Регистрационной палате или МФЦ. На сайте Росреестра есть инструкция: где оплатить госпошлину, как заказать документ и сколько ждать получения.

Кстати, для того чтобы выбрать банк, в котором предполагается брать ипотеку, тоже придется приложить усилия. Большинство финансовых учреждений выдают жилищные кредиты на коттеджи лишь на определенных условиях: дом должен быть построен не раньше 2012 года и по типовому проекту, строение должно быть капитальным, с коммуникациями, отдельно в пакете документов фиксируются все строения на участке.

Практически все банки сегодня имеют интернет-сервисы с простейшим функционалом, через которые можно подать заявку на ипотеку. Заполнив нужные поля, через некоторое время потенциальный заемщик получает сообщение: "Ипотека предварительно одобрена. Сумма - такая-то, ежемесячный платеж - столько-то. Ждите звонка менеджера..."

Фото: iStock
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Дальше самое интересное. Каждый банк навязывает дополнительные услуги. Страховка ипотеки, страховка заемщика, страховка объекта недвижимости... Предлагается также за определенную сумму получить "особый статус клиента": за 8000 рублей в ваше распоряжение поступает персональный менеджер, за 4000 рублей консультант ответит на ваш звонок в течение двух часов, за 2000 рублей вы получите приоритет при обращении в кол-центр. А еще банк предлагает за отдельную плату составить договор, провести электронную сделку (быстрее, чем в МФЦ), проверить безопасность клиента и т. д. В итоге расходы на сделку обозначаются пятизначной суммой.

Хорошая новость: без большинства дополнительных услуг легко можно обойтись. К примеру, в кадастровой палате есть услуга "Выездная регистрация". За 1020 рублей специалист приедет в удобное для вас время, примет документы и сдаст их на регистрацию. Время оформления занимает от пяти рабочих дней. Платеж банку за то же самое составил бы 7500 рублей по каждому объекту сделки, а если дом приобретается вместе с участком, то заплатить пришлось бы 15 тысяч. Таким образом, экономия составляет 13 980 рублей.

Не стоит верить рекламе, обещающей процентную ставку ниже, чем у конкурентов. Судя по личному опыту автора, ежемесячный платеж будет примерно одинаковым вне зависимости от выбора банка. Разница может составить не более 600 рублей.

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