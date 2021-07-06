Мост на Малиновского в Ростове откроют 1 августа

С 1 августа движение по мосту на улице Малиновского в Ростове-на-Дону откроется для легковых автомобилей.

Об этом сообщил на планерном совещании в администрации города заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному строительству Дмитрий Симков.

"До 30 июля будут завершены подходы с северной и южной стороны моста", - сказал чиновник.

Напомним, общественный транспорт пустили по мосту еще 30 апреля.

Большегрузные автомобили пока права проезда не имеют - чтобы избежать излишней нагрузки. Окончательное завершение строительства путепровода планируется к 10 декабря.

Мост на Малиновского был закрыт с 4 января 2021 года по причине его аварийного состояния. Был возведен дублер с полным разбором конструкций старого моста. Все это время ростовчане переживали большие неудобства из-за вынужденного объезда трассы. В итоге власти обещают почти двукратное увеличение автомобильного потока по новому путепроводу - с 22,4 тысячи автомобилей в сутки до 39,3 тысячи.