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06.07.2021 13:54

Рост в особом режиме

В донском моногороде будут выпускать продукцию для строительства и металлургии
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 146(8497)
В бывшем шахтерском городе Зверево Ростовской области, где в 2018 году была создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), наладят производство пластмассовых изделий для строительной отрасли, а также углеродной продукции, применяемой в металлургии и на очистных сооружениях. Инициаторы соответствующих проектов уже получили статус резидентов ТОСЭР.

Оба производства будут открыты уже в этом году в промышленной зоне города. Одно из них, ООО "Графит", будет производить продукцию на основе форм углерода в виде полуфабрикатов. Как рассказал его генеральный директор Роман Гончаров, мощность будущего производства составит тысячу тонн изделий в месяц. Сейчас монтируется его первая линия, на которой будут работать около 30 человек, ее открытие запланировано в августе. Всего производственных линий будет две.

Еще одна компания, ООО "Интеграл", в конце года откроет в городе предприятие по выпуску продукции из пластмассы для нужд строительной отрасли, а также изделий бытового назначения. По словам руководителя компании Ксении Кабаковой, один из самых актуальных вопросов сейчас - подбор персонала.

- Нам требуются опытные токари, слесари. Мы предлагаем достойную заработную плату: минимальная планка - 30 тысяч рублей. Для Зверево это неплохо. Мы обратились в различные учебные заведения города, где готовят специалистов по нашему профилю, с предложением направлять учащихся и студентов на будущее производство на практику, чтобы потом они у нас трудоустроились, - говорит Ксения Кабакова.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Резидентам ТОСЭР администрация Зверево по решению городской думы предоставила льготу: на пять лет с момента регистрации предприятия их освободят от уплаты земельного налога. Плюс по федеральному закону они получают другие преференции.

- Это освобождение от уплаты налогов на прибыль и имущество, применение пониженной ставки на уплату страховых взносов - в пенсионный фонд, соцстрах, на медицинское страхование, - пояснила заместитель главы администрации Зверево по экономике Марина Бербеко.

- Оба предприятия на стадии завершения строительства и реконструкции зданий. Мы обсудили, какая помощь им необходима, например, субсидирование затрат на создание инфраструктуры, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Всего в зверевской ТОСЭР зарегистрировано девять предприятий.

Кроме Зверево, статус территории опережающего социально-экономического развития в Ростовской области присвоен еще двум моногородам, Гуково и Донецку. В общей сложности в донских ТОСЭР зарегистрирован 21 резидент: семь - в Гуково, пять - в Донецке, остальные - в Зверево.

По данным областного правительства, на предприятиях компаний-резидентов уже создано более 1300 рабочих мест, капитальные вложения в создание и развитие производства составили более 571 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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