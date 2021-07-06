Новости

Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников 13:11
Спасатели нашли обломки потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке 13:08
Почетная грамота уральцам за завод в Казани 13:07
К Международному конгрессу математиков выпустят специальную монету 13:01
Доля контрафактного цемента сократилась вдвое 12:57
"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии 12:54
МИД РФ: Устраивающие провокации в Черном море страны "получат по носу" 12:46
Отказ от импортной строительной техники даст 8,8 млрд рублей налогов 12:45
В Стамбуле умер актер и режиссер Картал Тибет 12:45
Мишустин: Кабмин направит около 36 млрд рублей на развитие инженерных школ 12:42
Монгольские спецназовцы получат новые бронеавтомобили и боевые багги 12:38
В Москве отметили День независимости Венесуэлы 12:37
ФАС согласовала сделку по покупке "Лентой" сети супермаркетов Billa 12:30
Бюджет выделит 18 млрд рублей на строительство кампуса Томского университета 12:29
Умер Дживан Гаспарян 12:27
Мишустин ознакомился с ходом приемной кампании в Томском университете 12:26
В Турции впервые выявили заражение штаммом COVID-19 "дельта плюс" 12:21
Президент Беларуси поручил перенаправить торговлю на Россию 12:19
"Мусор, плохая видеоигра, стыдно": вампир из "Блэйда" о "Черной вдове" 12:18
СМИ: Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России по футболу 12:17
Премьер Словении Янша призвал ЕС предотвратить четвертую волну COVID-19 12:17
Мишустин: На поддержку микроэлектроники выделят около 100 млрд рублей 12:16
Большинство россиян выпустили из обсерватора в гостинице Кубы 12:11
МИД: РФ допускает подключение США к урегулированию конфликта на Украине 12:00
В Минстрое предложили поднять статус главных инженеров и архитекторов 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 12:35

Вагонный калькулятор

Почему железнодорожные перевозки по Крымскому мосту не привели к снижению цен
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 146(8497)
Год назад, 30 июня 2020 года, открылось регулярное грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Кубанью по мосту через Керченский пролив. Почему связанные с этим событием ожидания плавного снижения цен в республике не оправдались? Своим мнением с "РГ" поделились эксперты.

За год по Крымскому мосту перевезли более 2,5 миллиона тонн грузов. В обоих направлениях пролив пересекли 47380 грузовых вагонов. Эти данные к годовщине открытия движения привела пресс-служба госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

"Основная номенклатура - нефтепродукты, строительные грузы, цемент, уголь, химикаты и металлические изделия", - уточнили на предприятии.

Фото: Мария Орлова
Аэропорт Симферополь за полгода обслужил рекордное число пассажиров

Как видно, ни продуктов, ни товаров народного потребления в этом перечне нет. В чем причина? Перевозить их по железной дороге в Крым оказалось невыгодно, поясняют эксперты.

- Сегодня нет госплана, как в советское время, и нельзя просто так отправить вагоны, если это убыточно. Поэтому во главе угла стоит экономическая целесообразность перевозок, - говорит глава Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков Крыма Анатолий Цуркин. - В 2014 году предприниматели Крыма переориентировали свои партнерские связи, географию поставок на Краснодарский край, Москву, Центральную Россию. Тогда доставка в Крым была возможна только автотранспортом. В прошлом году, когда появилась возможность доставлять сюда те же продукты по железной дороге, оказалось, что так дороже.

Причин тому много, считает эксперт. Прежде всего, железнодорожные перевозки выгодны при большом объеме и на дальние расстояния. Поэтому выгодно везти грузы вагонными партиями из Центральной России на Дальний Восток и обратно. В Крым основной грузопоток идет из Москвы, Краснодарского края и других регионов европейской части страны. Средняя протяженность транспортного плеча составляет около 700 километров, что уже само по себе делает вагонные партии невыгодными. Кроме того, у автоперевозок есть определенное преимущество перед железной дорогой: они осуществляются по принципу доставки "до двери", в то время как вагонные партии требуют наличия обязательных подъездных путей либо нескольких перегрузок товаров - сначала на железнодорожный склад, затем на машину и лишь потом на склад покупателя. А если у отправителя грузов нет собственных подъездных путей, то эта цепочка вынужденных перегрузок удлиняется еще больше.

- Железнодорожный мост еще сыграет свою роль, когда на крымской земле по пути следования вагонов появятся логистические центры с собственными подъездными путями, со складскими помещениями, оборудованными для приема грузовых выгонов, - говорит председатель правления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Карпов.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Поток автомобилей через Крымский мост увеличился вдвое

По данным Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков Крыма, сегодня на автотранспорт приходится 75 процентов всего товарного грузооборота республики, включая продукты питания и бытовой ширпотреб. Железной дорогой везут остальные 25 процентов товаров.

В основном вагонами из Крыма вывозят продукцию химических предприятий на севере полуострова, а в обратном направлении доставляют листовой металл для корабелов, металл и инертные строительные материалы для строек - щебень, цемент, отделочные материалы, лес, арматуру, швеллер. Также вагонными партиями доставляется часть нефтепродуктов и сельскохозяйственная химия - удобрения, пестициды и гербициды.

Может ли в будущем ситуация измениться и повлечь снижение цен на продукты? Да, считают специалисты, но лишь при определенных условиях. Для этого нужно строить на полуострове современные логистические центры, которые будут аккумулировать и перераспределять продовольственные грузовые потоки в Крыму.

- Сейчас торговая сеть "ПУД" строит в районе Чистенькой в пригороде Симферополя такой центр для собственных нужд, еще два центра в планах других собственников, - говорит Сергей Карпов. - Но в масштабах Крыма этого явно недостаточно.

Чтобы изменить ценовую ситуацию на полуострове, считают эксперты, необходимо создавать логистические центры, которые будут ориентированы не на нужды конкретной торговой сети, а на предоставление рыночных услуг хранения и переработки продукции.

В регионах ЮФО ввели постоянный мониторинг стоимости продуктов

- Нужны логистические центры, которые будут брать на хранение продукцию у крымских фермеров летом и осенью и возвращать ее собственникам зимой или весной. И вот эта услуга хранения, если надо - обработки фермерской продукции - должна субсидироваться государством, как субсидируется выращивание урожая, - говорит Анатолий Цуркин. - Сегодня многие небольшие агропредприятия в Крыму даже не пытаются стать больше, потому что их владельцы знают - продукцию хранить негде.

Кроме того, изменить ценовую ситуацию в розничной сети полуострова, считает эксперт, может расширение номенклатуры товаров. Иными словами, когда ритейл ради удовлетворения спроса начнет искать и находить товары для Крыма за Уралом, ему станут выгодны железнодорожные перевозки. .

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело