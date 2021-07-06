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Рубрика: Происшествия

Под Геленджиком подтопило центр села Архипо-Осиповка

Уровень воды в реке Вулан в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком поднялся до критических отметок, из-за непрекращающихся осадков подтоплен центр села. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
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"Залповый дождь затопил центр села. В штаб поступило несколько заявок от местных жителей откачать воду из подвалов" - приводит сообщение главы города ТАСС. Количество подтопленных домов пока не уточняется. Скопления воды наблюдаются на улицах самого Геленджика.

Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи с воскресенья. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Из-за непогоды в регионе было объявлено экстренное предупреждение.

Ранее сообщалось о перекрытии движения в поселке Архипо-Осиповка в районе Геленджика. По данным оперативных служб, выпало 40 сантиметров осадков. На закрытых участках дорог выставлены дополнительные наряды инспекторов. В Архипо-Осиповке развернут пункт временного размещения.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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