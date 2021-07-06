Профессор объяснил, как прививка действует на иммунитет

Один из самых распространенных вопросов после вакцинации - что означает появление симптомов недомогания после прививки? Непривычная слабость, отечность в месте укола, озноб или даже повышение температуры, легкая ломота в суставах - не означает ли, что организм ослабевает и иммунитет падает?

Врач-иммунолог-аллерголог, профессор Андрей Продеус в интервью "КП" пояснил, что вакцина - это не удар по иммунитету, а его тренировка. С помощью вакцинации иммунная система человека узнает врага "в лицо", и при реальной встрече с ним будет, как говорится, вооружена.

Если человек после прививки ощущает какую-то реакцию - слабость, вялость, временное повышение температуры тела, - это как раз говорит о том, что иммунитет увидел врага и отреагировал, а значит, запомнил.

Некоторые боятся ослабления иммунитета после прививки еще и потому, что есть рекомендации поберечься две-три недели после процедуры. Но такие меры предосторожности связаны не с тем, что человек ослаблен прививкой, а тем, что специфический иммунитет к SARS-CoV-2 еще не выработан, для этого требуется именно это время.