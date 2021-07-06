Выпускница из Ростова единственная в России сдала ЕГЭ на 400 баллов

Новости

Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти 19:10
Минфин разменял все доллары в ФНБ на юани, евро и золото 19:07
В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации 18:50
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии 18:48
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях 18:44
Видео: На "Иннопроме" обсудили создание кампуса мирового уровня 18:43
Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса 18:42
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 18:42
Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово 18:29
"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов 18:26
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая 18:16
В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 18:08
База РФ в Таджикистане проводит учения на фоне обстановки в Афганистане 18:07
На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов 17:55
Минтруд обозначил долю мигрантов в отраслях на 2022 год 17:50
Великобританию назвали возможным рассадником новых мутаций COVID-19 17:36
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 17:32
В Moet Hennessy прокомментировали поставки шампанского в РФ 17:26
Виктор Сухоруков ушел из Театра Моссовета 17:22
В Госдуме призвали сократить зарплаты футболистов 17:14
Большинство немцев недовольны работой "большой коалиции" 17:12
Creta вернулась, Karoq догоняет RAV4: топ-10 самых популярных SUV в июне 17:00
Минпромторг покажет прототипы водородных автобусов 16:45
Ученые зафиксировали мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце 16:42
Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать конструктивные предложения по ЕГЭ 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 18:28
Рубрика: Общество

Выпускница из Ростова единственная в России сдала ЕГЭ на 400 баллов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Фото из личного архива Алики Осадчей Фото: Фото из личного архива Алики Осадчей
Фото: Фото из личного архива Алики Осадчей

Выпускница классического лицея из Ростова-на-Дону Алика Осадчая единственная в России получила при сдаче Единого государственного экзамена максимально возможное число баллов - 400. Из заявленных на ЕГЭ 795 тысяч человек 300 баллов получили - 16 человек, 200 баллов - 409 участников.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов в этом году сдал один человек

Отметим, что 29 июня Алика Осадчая и Марианна Куц по итогам трех сдаваемых предметов ЕГЭ набрали 300 баллов. На тот момент максимально возможный результат девушки показали при сдаче экзаменов по русскому языку, истории и обществознанию.

Не удовлетворившись результатом победы, Алика решила проверить свои способности в английском языке и записалась на дополнительный экзамен. Ведь будущему студенту МГИМО необходимо безупречно владеть иностранными языками.

- Я искренне рада результатам. В чем секрет успеха? Будьте целеустремленными и идите к своей мечте. Пусть вам придется сначала пожертвовать развлечениями, не сходить лишний раз с друзьями в кино или отказаться от прогулки, но потом вы с лихвой все наверстаете. Будьте верными своей мечте и тогда вы добьетесь успеха, - сказала Алика Осадчая.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЕГЭ в России

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая
Мурашко сообщил о заявлениях на регистрацию иностранных вакцин в РФ
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"