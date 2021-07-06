Выпускница из Ростова единственная в России сдала ЕГЭ на 400 баллов

Выпускница классического лицея из Ростова-на-Дону Алика Осадчая единственная в России получила при сдаче Единого государственного экзамена максимально возможное число баллов - 400. Из заявленных на ЕГЭ 795 тысяч человек 300 баллов получили - 16 человек, 200 баллов - 409 участников.

Отметим, что 29 июня Алика Осадчая и Марианна Куц по итогам трех сдаваемых предметов ЕГЭ набрали 300 баллов. На тот момент максимально возможный результат девушки показали при сдаче экзаменов по русскому языку, истории и обществознанию.

Не удовлетворившись результатом победы, Алика решила проверить свои способности в английском языке и записалась на дополнительный экзамен. Ведь будущему студенту МГИМО необходимо безупречно владеть иностранными языками.

- Я искренне рада результатам. В чем секрет успеха? Будьте целеустремленными и идите к своей мечте. Пусть вам придется сначала пожертвовать развлечениями, не сходить лишний раз с друзьями в кино или отказаться от прогулки, но потом вы с лихвой все наверстаете. Будьте верными своей мечте и тогда вы добьетесь успеха, - сказала Алика Осадчая.