В Астраханской области начнут круглогодичное выращивание томатов

Строительство круглогодичного тепличного комплекса, рассчитанного на выращивание 7 тысяч тонн томатов, завершается в Икрянинском районе Астраханской области. Продукция будет продаваться в астраханских магазинах, первый урожай поступит на прилавки уже в декабре 2021 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, строительство комплекса ведется в партнерстве с голландской компанией, площадь теплиц - 10 гектаров, общий объём инвестиций составил более 3 миллиардов рублей. Завершение работ планируется в сентябре. Предприятию потребуется 250 работников, которых будут набирать из числа местного населения. Кроме того, компания регистрируется на территории района, поэтому налоги пойдут в муниципальный бюджет.

- Это масштабный инвестиционный проект, - отметил губернатор Игорь Бабушкин во время посещения комплекса. - Его реализация стала возможной благодаря решению правительства компенсировать часть процентной ставки по кредиту. Такая мера позволяет привлекать в регион инвестиции для крупных проектов.

Объект получил статус особой экономической важности, что предоставляет ему право пользоваться рядом льгот, установленных в регионе для инвесторов. В частности, - компенсацию затрат на инженерию. В рамках этой программы компания получит порядка 140 миллионов рублей.

В июле Облдума приняла внесенный губернатором закон, совершенствующий меры поддержки для инвесторов. Он предусматривает предоставление разных видов поддержки: от финансовой до информационной, компаниям, зарегистрированным на территории Астраханской области и реализующим проекты с объемом инвестиций не менее 50 млн рублей, направленных на увеличение налоговых платежей, создание новых рабочих мест с зарплатой не ниже средней по области.

Ка отмечается в законе, проекты должны быть реализованы в аграрном секторе, рыбоводстве, туризме, информации и связи, обрабатывающих производствах, здравоохранении или сфере соцуслуг. Инвесторам, соответствующим данным требованиям, могут предоставляться субсидии из облбюджета, объекты госимущества, земельные участки без торгов и устанавливаться пониженные налоговые ставки. Господдержка предоставляется в рамках соглашения, которое заключается между инвестором и органов власти.