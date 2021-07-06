В летевшем из Уфы в Сочи самолете стюардесса спасла ребенка

В самолете, направлявшемся из Уфы в Сочи, бортпроводница реанимировала младенца, потерявшего сознание. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, после грудного вскармливания у малыша появились судороги и посинели губы, а также остановилось дыхание, и он потерял сознание. Однако врача на борту не оказалось.

Тогда стюардесса Наталья Ананских провела сердечно-легочную реанимацию ребенку, и он очнулся. Таким образом, помощь врачей не понадобилась.

Уточняется, после инцидента младенец уснул на руках у матери. Он летел на курорт в сопровождении родителей.