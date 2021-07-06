В Новороссийске загорелась жилая пятиэтажка

Крупный пожар начался в пятиэтажном жилом доме Новороссийска днем 6 июля. Как сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края, загорелась крыша здания, площадь пожара оценивается в 400 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в четырехподъездном пятиэтажном доме поступило диспетчеру 101 пожарно-спасательного гарнизона города в 12.56. "Спустя шесть минут первое подразделение пожарных прибыло на место", отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС региона продолжают тушение, газодымозащитная служба проводит разведку. Информации о пострадавших или возможной эвакуации жильцов пока нет.