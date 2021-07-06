В развитие ЖД в Волгоградской области вложили свыше 37 млрд рублей

Новости

Памфилова выступила против образовательного ценза на выборах 14:40
На Петербург надвигается аномальная жара 14:39
Вторая волна жары продержится в Москве до середины июля 14:36
В Екатеринбурге от коронавируса скончался 22-летний студент 14:35
Опубликовано первое фото с места крушения самолета на Камчатке 14:35
Профессор объяснил, как прививка действует на иммунитет 14:34
Памфилова ожидает сложные выборы в "невероятно неблагоприятной" внешней среде 14:31
В России рекордно упали продажи в аптеках 14:30
Динамика рынка новых авто в России превысила ожидания. Итоги полугодия 14:25
В Совбезе заявили о резком снижении активности террористов за пять лет 14:15
На Кубани после сильных ливней остаются подтопленными 314 домов 14:14
"Вишневый сад" открыл 75-й Авиньонский театральный фестиваль 14:09
В России создадут национальную студенческую лигу по киберспорту 14:07
Министр спорта высказался о лимите на легионеров в российском футболе 14:01
"Ленком" полностью заполнит зал зрителями с QR-кодами 13:58
В ЦИК заявили о технической готовности проводить дистанционное голосование 13:56
Уралец отсудил 100 тысяч рублей за услугу, навязанную при покупке авто 13:56
МИД РФ: База в Таджикистане оснащена для помощи в урегулировании конфликта 13:54
Сотрудников торговли и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди 13:51
Российская команда "КАМАЗ-мастер" выиграла ралли "Шелковый путь" 13:47
Юлия Снигирь показала первые фото со съемок фильма "Воланд" 13:40
Памфилова: Муниципальный фильтр позволяет отсеивает фриков 13:38
В МЧС сообщили номер "горячей линии" в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 13:36
Мишустин: Кабмин выделит средства на строительство дорог в Томской области 13:35
Нацпроект "Наука и университеты" дополнят программой "Стартап как диплом" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 13:50

В развитие ЖД в Волгоградской области вложили свыше 37 млрд рублей

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Андрей Бочаров принял участие в рабочей встрече с коллективом Волгоградского территориального управления Приволжской железной дороги - организация отмечает 150-летие со дня основания. Труд лучших сотрудников поощрили ведомственными и региональными наградами.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- С момента своего создания и на протяжении вот уже полутора веков Приволжская железная дорога всегда вносила и вносит существенный вклад в развитие Юга России и всей нашей страны. И сегодня вы с опорой на традиции и опыт предыдущих поколений железнодорожников, с применением современных технологий продолжаете решение задач развития нашей страны. При этом реализуете масштабные инфраструктурные, инвестиционные, социальные и благотворительные проекты, - сказал Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградская область выполнит программу газификации к 2025 году

По данным пресс-службы региональной администрации, на объектах РЖД в Волгоградской области работают свыше 10 тысяч человек. За последние пять лет в развитие железнодорожного комплекса, технологии и технику на территории субъекта компания инвестировала 37,6 миллиарда рублей. А к 2025 году объем капиталовложений должен достичь 60 миллиардов.

В частности, предстоит построить второй путь от станции Максима Горького до Котельникова. Уже ввели во временную эксплуатацию 150 из 175 километров дороги. Пропускная способность на этом направлении выросла с 25 до 39 пар поездов (в обе стороны) в сутки. После полной реализации инвестпроекта здесь будет ходить до 154 пар составов ежедневно.

- Приволжская железная дорога остается надежным стратегическим партнером Волгоградской области, мы с удовольствием вносим свой вклад в социально-экономическое развитие региона в виде инвестиций в основной капитал, налоговых отчислений и акцизов, через создание новых рабочих мест с достойной заработной платой. Наша деятельность и развитие были бы невозможны без поддержки и тесного взаимодействия с региональными органами власти, - подчеркнул начальник Приволжской ЖД Сергей Альмеев.

Во встрече - в том числе и удаленно - приняли участие более ста сотрудников и руководителей 30 железнодорожных предприятий региона. Пятеро из них получили благодарности и почетные грамоты губернатора Волгоградской области, еще десять удостоились ведомственных наград. А у работников станции Канальная Светлоярского района вдвойне особенный день: им вручили ключи от нового благоустроенного жилья.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область - вперёд, к новым целям

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело