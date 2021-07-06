В развитие ЖД в Волгоградской области вложили свыше 37 млрд рублей

Губернатор Андрей Бочаров принял участие в рабочей встрече с коллективом Волгоградского территориального управления Приволжской железной дороги - организация отмечает 150-летие со дня основания. Труд лучших сотрудников поощрили ведомственными и региональными наградами.

- С момента своего создания и на протяжении вот уже полутора веков Приволжская железная дорога всегда вносила и вносит существенный вклад в развитие Юга России и всей нашей страны. И сегодня вы с опорой на традиции и опыт предыдущих поколений железнодорожников, с применением современных технологий продолжаете решение задач развития нашей страны. При этом реализуете масштабные инфраструктурные, инвестиционные, социальные и благотворительные проекты, - сказал Бочаров.

По данным пресс-службы региональной администрации, на объектах РЖД в Волгоградской области работают свыше 10 тысяч человек. За последние пять лет в развитие железнодорожного комплекса, технологии и технику на территории субъекта компания инвестировала 37,6 миллиарда рублей. А к 2025 году объем капиталовложений должен достичь 60 миллиардов.

В частности, предстоит построить второй путь от станции Максима Горького до Котельникова. Уже ввели во временную эксплуатацию 150 из 175 километров дороги. Пропускная способность на этом направлении выросла с 25 до 39 пар поездов (в обе стороны) в сутки. После полной реализации инвестпроекта здесь будет ходить до 154 пар составов ежедневно.

- Приволжская железная дорога остается надежным стратегическим партнером Волгоградской области, мы с удовольствием вносим свой вклад в социально-экономическое развитие региона в виде инвестиций в основной капитал, налоговых отчислений и акцизов, через создание новых рабочих мест с достойной заработной платой. Наша деятельность и развитие были бы невозможны без поддержки и тесного взаимодействия с региональными органами власти, - подчеркнул начальник Приволжской ЖД Сергей Альмеев.

Во встрече - в том числе и удаленно - приняли участие более ста сотрудников и руководителей 30 железнодорожных предприятий региона. Пятеро из них получили благодарности и почетные грамоты губернатора Волгоградской области, еще десять удостоились ведомственных наград. А у работников станции Канальная Светлоярского района вдвойне особенный день: им вручили ключи от нового благоустроенного жилья.