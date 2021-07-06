Массовая кампания по вакцинации от коронавируса и ограничения, которые вводятся для невакцинированных в ряде регионов, породила новый вид незаконного бизнеса - торговлю липовыми сертификатами о якобы сделанной прививке и справками об отрицательном результате теста на COVID-19.

По данным Генпрокуратуры РФ, с начала года в России было заблокировано более 220 сайтов по продаже медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также дипломов, аттестатов и паспортов. В Москве по факту подделки сертификатов и справок возбуждено уже более 40 уголовных дел. Впрочем, проблема актуальна не только для столицы, приобрести поддельные документы о вакцинации сегодня можно во многих регионах России.

В частности, канал продажи сертификатов о прививке от коронавируса перекрыли в Ростове-на-Дону. Житель города через "Авито" предлагал приобрести документ о вакцинации без ее прохождения. Полицейским удалось установить личность продавца после "контрольной закупки". Также выяснилось, что ростовчанин действовал в сговоре с сотрудниками одной из городских поликлиник, через которую информация о якобы проведенной вакцинации направлялась на портал "Госуслуги". Через несколько дней руководитель этой медицинской организации покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию.

Пока что это единственный в Ростове подобный случай, получивший огласку. В других южных регионах, по официальным данным, факты торговли поддельными документами о вакцинации пока и вовсе не выявляли. Однако, как выяснил корреспондент "РГ", приобрести сертификат, не делая никакой прививки и вообще не выходя из дома, не составляет труда: по запросу "сертификат о вакцинации" в одном из популярных мессенджеров удалось найти порядка десятка каналов, предлагающих соответствующие услуги. Для заказа достаточно просто написать менеджеру. Больше ни о чем беспокоиться не нужно, во многих случаях даже предоплата не требуется.

"Полностью официальное оформление, внесение в реестр "Госуслуг". Работаем по РФ удаленно. Бумажный вариант курьер доставит прямо до вашей двери на следующий день", - информируют потенциальных клиентов на одном из таких каналов.

"Результат будет от лаборатории вашего города. Результат можем сделать как отрицательный, так и положительный", - уточняют в другом, предлагая приобрести справку с результатами ПЦР-теста.

"Дорогие клиенты, информируем вас о мошенниках, которые пытаются нажиться на чужом имени, в том числе и на нашем!" - предупреждают в третьем.

Цены на сертификаты о вакцинации разные. Самое бюджетное предложение, которое удалось найти, - 4000 рублей, при этом вам гарантируют, что занесут данные о вакцинации в реестр "Госуслуг". Другая "организация" предлагает все то же самое уже за 15 - 20 тысяч рублей в зависимости от региона, уверяя, что все, что продается дешевле, - от мошенников: "У других дешевле? Для того чтобы сделать один сертификат, требуется привлечь минимум пять человек. Почему у нас такая цена? Потому что мы выполняем обещания".

Между тем продавцы и покупатели липовых медицинских документов забывают об уголовной ответственности, предусмотренной за такое преступление. Так, по словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, за подделку и сбыт сертификата можно получить до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года (по 327 статье УК РФ, устанавливающей ответственность за подделку и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

Если же будет установлено, что покупатель сертификата стал источником заражения, в результате которого погибли люди, наказание будет еще более серьезным: статья 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть одного и более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.

Прямая речь

Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ:

- Ситуация с пандемией остается тревожной. В столице и ряде регионов приняты дополнительные меры безопасности. Если нет противопоказаний, лучше защитить себя, все возможности для этого есть. Защищает вакцина, но никак не липовая справка. Между тем уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации...

Шустрых "бизнесменов", рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание. Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальную торговлю поддельными медицинскими документами. Это обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого - не покупать поддельные сертификаты.