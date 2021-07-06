Пять лет назад бизнесмен из Волгодонска Александр Никулов решил диверсифицировать свой бизнес в сфере ландшафтного дизайна и заняться разведением австралийского рака. Чутье не подвело предпринимателя: сегодня в списке его клиентов значатся топовые рестораны Москвы и Ростова, а также целый ряд частных заказчиков. По словам экспертов, спрос на эту продукцию в России не будет удовлетворен еще как минимум десяток лет.

- Идея пришла, можно сказать, случайно. 20 лет мы весьма успешно занимаемся озеленением Волгодонска и окрестностей. У нас стабильная компания, широкая клиентура как среди частников, так и среди муниципальных заказчиков. Но сезонный бизнес не позволял получать прибыль круглый год: за холодные месяцы компания "съедала" чуть ли не всю годовую прибыль. Поэтому несколько лет назад задумались, чем можем заняться в межсезонье, - рассказывает Никулов. - У нас было несколько идей, но по мере того, как мы начали глубже вникать в эту сферу, изучать рынок, структуру спроса и предложения, себестоимость и так далее, то поняли, что разведение раков, пожалуй, самый интересный бизнес. Огромный рынок, на котором практически нет конкурентов.

Чтобы адаптировать австралийцев к южнороссийскому климату, компания приобрела уникальные технологии, разработанные в Астраханском государственном техническом университете. За знания пришлось заплатить, но оно того стоило - Никулов получил под ключ готовый алгоритм производства полного цикла, абсолютно экологичный, безопасный с санитарно-биологической точки зрения и весьма эффективный с экономической.

Для животных в Волгодонском районе Ростовской области строят установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) - сначала мальков разводят в "тепличных условиях", а затем выпускают в специально вырытые искусственные пруды, где их можно выращивать в три или даже четыре яруса. На минувших выходных компания запустила мальков в несколько новых прудов, доведя общую площадь УЗВ до 485 квадратных метров, а всего прудового "зеркала" - до восьми гектаров. Расширять площадь планируется ежегодно, через несколько лет она достигнет 45 гектаров, а это 45 тонн раков за сезон.

Несмотря на экзотическое происхождение, австралийские раки весьма неприхотливы в питании. Взрослых животных кормят комбикормами собственного производства из смеси местной пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника. Малькам в рацион добавляют некоторые "деликатесы" вроде артемий, мотылей и виноградных улиток. Маточное поголовье тогда растет более здоровым и крепким, уверяет Александр.

Австралийский рак или, как его еще называют, пресноводный лобстер, получил свое второе название за уникальные гастрономические свойства. Как говорят повара, мясо австралийского рака более плотное, чем у "классического". По вкусу оно действительно больше напоминает омаров и лобстеров, чем раков. И мяса в его тушке в два раза больше, за счет мясистого хвоста и специфических огромных красных клешней. При этом за год рак набирает массу в 150 граммов.

В отличие от неприхотливых донских сородичей австралийцы не могут выдержать вне естественных условий обитания больше суток. Перевозить их живьем крайне рискованно и дорого. Поэтому основной продукт компании - вареные быстрозамороженные раки. При шоковой заморозке - 50 градусов Цельсия - удается полностью сохранить не только все питательные и полезные вещества, но и гастрономические свойства мяса. Компания провела крупную серию слепых дегустаций, и даже пресыщенные гурманы не смогли отличить свежих вареных раков от замороженных, рассказывает Никулов.

Пока что раководство как отдельная отрасль в программу развития и поддержки аквакультуры в России почему-то не вошла. Но донской минсельхоз поддерживает проект, поэтому не исключено, что скоро благодаря активности Александра разведение раков войдет в госпрограмму развития АПК отдельным пунктом.

Кроме того, компании положена 50-процентня компенсация расходов на электричество (например, закачка насосами воды в пруды стоила немалых денег), а также субсидии на покупку российского оборудования, говорит бизнесмен. Кстати, основное оборудование уже закупили, но по мере развития бизнеса придется докупать все больше морозильных камер.

- На сегодняшний момент мы вложили в проект порядка 28 миллионов. Это больше, чем планировали. Но при объеме производства менее восьми тонн в год содержать ракофермы такого типа нерентабельно. Чем больше объем, тем ниже себестоимость, поэтому расширяемся. На точку безубыточности планируем выйти к 2026 году - как раз когда достроим и заселим все запланированные пруды. Тонна рака оптом стоит один миллион рублей, спрос огромный, так что экономика посчитана на годы вперед. По нашим расчетам, рентабельность производства составит 40 процентов.

Этот бизнес и правда выглядит очень привлекательно. Рынок еще не то что не насыщен, его практически нет, поэтому конкуренции компания не боится. Если производитель готов гарантировать и обеспечить предсказуемый объем продукции одинаковой кондиции и качества в течение года, то проблем со сбытом не будет, отмечает Никулов. Проект рассчитан в первую очередь на рестораны Москвы и Ростова-на-Дону, но компания готова рассматривать и другие предложения. Накануне стало известно, что добавить "австралийско-донских" раков в меню захотели шеф-повара одной из самых известных топовых ресторанных сетей России.