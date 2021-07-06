Волгоградца осудили за попытку сбыта пяти килограммов наркотиков

Кировский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 27-летнего жителя областного центра, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фигурант уголовного дела признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В феврале 2019 года он и его знакомый вошли в состав организованной преступной группы. По указанию сообщника, курировавшего их деятельность через интернет, подсудимый прятал в разных местах разовые дозы наркотиков, а его сообщник выполнял функции оптового раскладчика.

18 декабря того же года участники преступной группы были задержаны. У них изъяли около пяти килограммов приготовленных к сбыту различных наркотических и психотропных веществ, в том числе более 3,5 килограмма мефедрона, 708 граммов экстази, 300 граммов гашиша, 216 граммов амфетамина и прочее.

Вину в содеянном мужчина полностью признал. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее сообщник получил 9,5 года тюрьмы.

Уголовное дело в отношении куратора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.