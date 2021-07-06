Волгоградца арестовали за попытку поджечь здание администрации

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении горожанина, пытавшегося поджечь здание областной администрации.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, поздним вечером 1 июля гражданин подошел к дому на проспекте Ленина. У него с собой были две бутылки с зажигательной смесью.

Подозреваемый поджег их и бросил к входным дверям. Но пожара не произошло, так как горючая жидкость потухла.

Задержанный проведет под стражей два месяца: до 2 сентября. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.