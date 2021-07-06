Международная промышленная выставка
Экономика
06.07.2021 12:57
Текст: Марина Трубилина

Доля контрафактного цемента сократилась вдвое

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необходимо расширять количество материалов и изделий, к которым установлены обязательные требования. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Алексей Ученов на сессии "Промышленная политика в сфере строительства" выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Установление обязательных требований - один из эффективных способов недопущения на рынок некачественной контрафактной продукции, сказал он. Это ведет к повышению качества строительных объектов.

После введения в 2016 году обязательной сертификации цемента доля контрафактной продукции сократилась вдвое, привел пример Ученов. "В 2017 году то же было сделано в отношении обязательной сертификации радиаторов отопления. Сегодня произошло не просто сокращение доли некачественной продукции, а мы видим что крупнейшие производители пришли к нам и локализовали свою продукцию. И мы можем эту продукцию поставлять на экспорт", - добавил он.