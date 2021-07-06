Экология и ВЭД: Средний Урал подписал соглашения на "Иннопроме"

Несколько важных соглашений, затрагивающих разные стороны развития Свердловской области в обозримом будущем, подписал сегодня на полях международной выставки "Иннопром-2021" губернатор Евгений Куйвашев.

Так, благодаря документу, одобренному региональным правительством, металлургической компанией и администрацией Верхней Салды, в ближайшие десять лет в городе развернется строительство стационара больницы, капитально отремонтируют детскую и взрослую поликлиники.

"Предполагается реконструкция фильтровальной и насосной станций, строительство резервного водовода, блочных котельных, замена тепловых сетей. Также ВСМПО-Ависма планирует инвестировать в строительство образовательного технического центра для воспитанников местных школ", - сообщает департамент информационной политики.

Соглашение об улучшении экологической обстановки подписали губернатор и глава екатеринбургского МУП "Водоканал" Евгений Лузгин. Первая из утвержденных программ включает в себя охрану воздуха, рациональное использование водных ресурсов и обращение с отходами.

"Соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года. К этому времени сброс сточных вод с аэрационных станций будет снижен на 16,8 миллиона кубометров, а загрязняющих веществ - на 17,3 тысяч тонн в год", - говорится в сообщении.

Документы о межрегиональном сотрудничестве с Арменией и Сербией подписали свердловские власти в рамках "Иннопрома". Оба соглашения по сути закрепляют договоренности сторон по расширению и укреплению экономического сотрудничества. Что касается Сербии, то здесь ставка делается на цифровизацию процессов, развитие технологий и инноваций, в том числе - робототехники, искусственного интеллекта и интернет-технологий. Среди направлений работы с Арменией - промышленность и торговля, сельское хозяйство, туризм, инвестиции.

Кстати

Евгений Куйвашев и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) Роберт Уразов договорился о проведении первого Кубка по рационализации и производительности труда в Екатеринбурге.

"Свердловская область с самого старта нацпроекта "Производительность труда" активно включилась в его реализацию. Как результат - плановый показатель на 2021 год выполнен досрочно: к проекту присоединились уже 95 участников из области. К 2024 году мы увеличим этот показатель до 297", - отметил губернатор.

Первый Кубок по рационализации и производительности пройдет уже этой осенью - с 25 по 29 октября 2021 года.