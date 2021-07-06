О ценах на жилье, применении новых материалов в строительстве и цифровизации ЖКХ рассказал в интервью "Российской газете" на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В правительстве разрабатывается законопроект о развитии ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Предусмотрены ли какие-то меры, чтобы это не привело к резкому росту цен на индивидуальные дома?

Ирек Файзуллин: Как только было объявлено решение президента РФ о том, что льготная ипотека продляется, ажиотажный спрос начал спадать.

Мы думаем, что сейчас, когда уже понятная для людей ситуация по процентным ставкам банков, эта программа, в том числе по индивидуальному жилищному строительству, обеспечит возможность стабильности цен в стране. Для производителя должно быть понятно, что он и сегодня продаст, и завтра продаст.

Стройматериалы дорожают. Стимулирует ли это застройщиков применять какие-то новые технологии, композитные материалы?

Ирек Файзуллин: Конечно, сегодня, когда металл становится дороже, начинают активнее использоваться композитные материалы, стеклоарматура. Естественно, застройщик ищет любую возможность, чтобы стабилизировать цену и снизить себестоимость. Для того, чтобы остаться в той ценовой вилке, в которой он зарабатывает.

Планируется ли в ходе модернизации ЖКХ развивать цифровизацию ЖКХ и что это даст жителям?

Ирек Файзуллин: Сегодня основная задача стратегии развития строительного комплекса, ЖКХ, проектных работ связана с цифровой трансформацией. Естественно, мы идем в сторону так называемых умных решений. Вопрос по ценам, конечно. Нужно оснастить датчиками все имеющиеся системы, любые объекты, просто цена будет высокая. По данным регионов, в стране насчитывается более 1,6 млн объектов ЖКХ.

Но переходить к "умным" технологиям необходимо. Они уже внедряются и в ЖКХ, и активно в новом строительстве, и показывают хорошие результаты. Например, среди победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город" были проекты по энергоэффективному освещению. Они позволили снизить затраты на электроэнергию на 66-84%.

Таких же показателей мы стремимся достичь и при цифровизации других сфер жилищно-коммунального хозяйства. В числе наших стратегических целей к 2030 году - сокращение периода восстановления поставки коммунальных ресурсов после аварийных ситуаций в два раза за счет цифровых процессов управления, снижение на 15% потребления энергии при производстве и транспортировке коммунальных ресурсов.