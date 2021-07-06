ГИС ЖКХ активно заработает с 2022 года

ГИС ЖКХ активно заработает с января 2022 года, уверен министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом он рассказал на сессии "Промышленная политика в сфере строительства" выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Активное внедрение ГИС ЖКХ было отложено до конца года, но с января 2022 года система заработает, сказал Файзуллин. "Она предполагает фактически связку всех управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций в единый комплекс, когда мы фактически перейдем на безбумажную среду", - сказал он.

До 2024 года также предполагается внедрение суперсервиса "Цифровое строительство". Он поможет оптимизировать процедуры получения и оказания государственных и муниципальных услуг в сфере строительства и проектирования. Документы можно будет оформлять без личного визита в госорганы, без очередей, заполнения бумажных бланков, а сам процесс получения услуг будет привязан к жизненным ситуациям, станет быстрее, понятнее и удобнее, пояснил глава ведомства.

Сейчас Минстрой активно готовится к внедрению цифровых технологий в сфере проектирования. С 2022 года проекты строительства зданий за счет бюджета должны будут создаваться только с помощью BIM-технологий. "Организациям, которые не потянут эту работу, будет сложно с 2022 года получить пройти экспертизу в новом виде", - подчеркнул министр.

В целом цифровая трансформация проектирования и строительства позволит сократить затраты, подытожил министр.