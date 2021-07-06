Испытания новых БелАЗов пройдут в карьере комбината "Ураласбест"

На полях "Иннопрома" в Екатеринбурге ОАО "БЕЛАЗ", ПАО "Ураласбест" и ООО "БелТрансЛогистик" подписали 6 июля знаковую трехстороннюю декларацию о партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Одним из ее пунктов стала договоренность о том, что новая техника белорусского промышленного гиганта может пройти испытания в карьере уральского комбината.

Подписи под документом поставили генеральный директор "Ураласбест" Юрий Козлов, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике - директор маркетинг-центра "БЕЛАЗ" Константин Рыльцов и управляющий "БТЛ" Сергей Дзюбенко.

Стороны договорились не только о партнерстве при производстве, реализации и эксплуатации машин, но и о сотрудничестве в сервисном обслуживании механизмов. В частности, предусматривается проведение совместной работы по модернизации как новой, так и уже работающей на комбинате карьерной техники. Например, будет учитываться опыт использования автосамосвалов БелАЗ в карьере Баженовского месторождения под Асбестом, где хризотил-асбест разрабатывают с 1889 года.

"БелТрансЛогистик", в свою очередь, станет поставщиком оборудования "БЕЛАЗ" для комбината на 2021-2024 годы. "Специалисты компании будут обеспечивать техническую поддержку карьерного транспорта, находящегося в эксплуатации, а также создадут обменный фонд узлов и агрегатов для ремонта техники, используемой на комбинате", - пояснили представители предприятия.

Подписанное в рамках международной выставки соглашение - это важный шаг для обеспечения бесперебойной работы в карьере свердловского предприятия машин, которые производит белорусский автомобильный завод.

"Мы давно используем автосамосвалы БелАЗ. Многолетний опыт эксплуатации и ремонта позволяет сделать вывод о качестве этой горной техники. У нас в карьере не самые простые условия даже для таких проверенных гигантов, как 130-тонные БелАЗы. Именно поэтому создание ремфонда и обеспечение техподдержки автопарка позволят укрепить уверенность в бесперебойной работе нашего основного технологического передела", - говорит Юрий Козлов, генеральный директор комбината "Ураласбест".

Напомним, в прошлом году "Ураласбест" купил два новых 130-тонных автосамосвала БелАЗ. Одну из машин назвали "Алексей Павлович Ладыженский" - в честь первооткрывателя хризотил-асбеста и основателя первого прииска.

Сегодня автопарк комбината насчитывает одиннадцать 130-тонных машин (каждая из которых перевозит за смену до 1500 тонн горной массы) и десять 55-тонных. До конца года на комбинат может быть поставлен еще один 130-тонный БелАЗ.

Сегодня невозможно представить работу свердловского предприятия без участия безотказной белорусской техники. Три года назад "Ураласбест" решил организовать специальные курсы повышения квалификации для водителей. Для этого обустроили настоящий трактородром. На предприятии говорят, что проблем с нехваткой водителей нет, помогает и завод-изготовитель: специалисты "БЕЛАЗа" находятся в постоянном контакте с уральцами. И контакт этот подписанное сегодня соглашение только упрочит.