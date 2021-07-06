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06.07.2021 15:08
Рубрика: Власть

На Ямале построят первую в мире арктическую станцию, работающую на силе ветра

Текст: Елена Мационг
Восемь куполообразных зданий станции как будто из кадров фантастического кино - сверху напоминают снежинку, поэтому разработчики так и назвали большой международный проект - "Снежинка".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Разработчики - инженеры МФТИ презентовали его на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге. Станция будет вырабатывать энергию, используя исключительно силу ветра, аккумулировать ее, преобразовывать в водородное топливо и выдавать электричество в дни затишья, когда ветра нет. Как говорит исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев, это будет первый в мире арктический комплекс, обеспечивающий себя теплом и электроэнергией без использования углеводородного сырья. Станция абсолютно экологически чистая, как говорят разработчики, она производит ноль отходов. В полярные дни, когда на Ямале светло круглые сутки, дополнительным источником энергии станет еще и солнце.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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- Станций, работающих полностью на водородной энергетике, в мире нет, - отмечает Юрий Васильев. - Существует разве что несколько смелых проектов на альтернативных источниках энергии - ветер, солнце - в Антарктиде. Но они работают всего несколько месяцев в году и у них нет проблемы с аккумулированием энергии на время ветровых штилей, нет пока и водородного хранилища.

Снабжать электричеством станция будет не только находящиеся на ней здания, но и жилища местных жителей. Завозить топливо в отдаленные регионы Ямала очень накладно, и такая станция для тундровиков - настоящее спасение. "Снежинку" планируется построить в горах Полярного Урала, в нескольких сотнях метров от этнического стойбища "Земля надежды". По словам Юрия Васильева, если все пойдет по плану, уже в следующем году начнется возведение. Предполагаемый срок начала тестовой эксплуатации высокотехнологичного автономного арктического объекта - 2024 год.

В куполообразных комфортабельных модулях, оборудованных современной техникой, будут работать 100 инженеров, ученых и студентов со всего мира. Они будут проводить исследования в сфере теплоэнергетики, водоснабжения, переработки мусора, беспилотных систем, спутникового Интернета в высоких широтах, медицины и других. Проект уже единогласно одобрен Международным арктическим советом, который объединяет восемь стран - Россию, США, Канаду, Данию, Норвегию, Исландию, Финляндию и Швецию. Общий объем инвестиций в комплекс международной арктической станции "Снежинка" около трех миллиардов рублей.

Как ранее отмечал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, в округе уже готовы приступить к практическому проектированию международной арктической станции.

- Это знаковый объект как для российских ученых, так и для ученых всего мира. И, безусловно, новая страница в развитии науки. "Снежинка" станет визитной карточкой бережного, экологичного освоения Арктики, - заключил Дмитрий Артюхов.

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В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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