На Урале из подтопленных лагерей эвакуировали детей

В Верхней Салде, где накануне ввели режим ЧС после подтоплениям домохозяйств, три сотни отдыхавших в лагерях "Тирус" и "Лесная Сказка" детей эвакуировали в город. Об этом сообщает официальный паблик местных властей в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ливни размыли дамбу на реке, отчего в Верхней и Нижней Салде в воде оказались 54 дома, некоторые - по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, эвакуировано около 120 человек.

"В настоящий момент ведутся работы по укреплению дамбы, задействовано 20 единиц техники. Движение по улице имени Розы Люксембург перекрыто, движение транспорта организовано через плотину на Исинском водохранилище", - доложили в администрации городского округа.

Как сообщил ранее на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в селе Николо-Павловское также размыло дорогу. Эвакуированы 24 человека, среди которых есть и дети. "Движение части поездов из Нижнего Тагила и Алапаевска приостановлено - вода повредила пути", - написал он накануне. Из-за подъема уровня в реке Черемшанка вода подступила к деревне Никитино, в деревне Нелоба размыло дорогу.

В район ЧС приехали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов Алексей Кузнецова.

"Аэромобильная группировка МЧС области направлена в Верхнюю Салду, - рапортует пресс-служба экстренного ведомства. - Для борьбы последствиями дождевого паводка направлены 45 специалистов пожарно-спасательной части Екатеринбурга и спасатели регионального поисково-спасательного отряда в количестве 21 человек".