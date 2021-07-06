Уралец отсудил 100 тысяч рублей за услугу, навязанную при покупке авто

Суд удовлетворил иск жителя Нижнего Тагила о том, что при покупке автомобиля в кредит ему навязали юридическую услугу, без которой можно было обойтись.

Кредитный договор свердловчанин подписал в мае 2020 года, сообщает пресс-служба областного суда. В сумму займа включили страховку от ДТП, повреждений и утраты вещей на пять тысяч рублей и сертификат на юридические услуги стоимостью 62 501 рубль.

- В качестве услуг по данному сертификату указано: предоставление типовых документов, звонок юриста работодателю, предоставление интересов работника на переговорах в суде с работодателем, письменное предоставление апелляционной жалобы работнику, обзор изменений в законодательстве, устная консультация по защите прав работника, - говорится в информации инстанции.

К покупке автомобиля такое приобретение вряд ли относилось, и у мужчины появились вопросы. Однако ему ответили, что если он откажется от сертификата, ему могут не дать кредит. Тагильчанин подписал документы, получил деньги и купил машину, но сомнения его не оставляли. Тогда он обратился в контору, которая должна предоставить услуги, с отказом от документа и просьбой о возврате денег. Компания не согласилась. В свою очередь банк сначала промолчал, а в октябре прислал ответ, что деньги перечислили фирме.

После этого заемщик пошел в суд с иском о защите прав потребителей к банку и компании. Он попросил взыскать 62 501 рублей за сертификат, компенсацию морального вреда - 30 тысяч, неустойку и штраф. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, но истца это не устроило, и он принес апелляционную жалобу в Свердловский облсуд.

Судебная коллегия согласилась с предыдущим решением. Таким образом, с компании взыскали стоимость сертификата - 62 501 рубль, компенсацию морального вреда - 5 тысяч рублей и штраф в сумме 33 750 рублей.