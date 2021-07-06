В Екатеринбурге от коронавируса скончался 22-летний студент

Третьего июля 22-летний магистрант института новых материалов и технологий Уральского федерального университета скончался из-за последствий коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили сегодня в пресс-службе вуза.

"Молодой человек с 15 июня был в академическом отпуске, а с 17-го находился в больнице: у него были поражены легкие", - рассказали в УрФУ.

Уже через два дня после госпитализации - 19 июня - был получен положительный ПЦР-тест на COVID-19, а 21-го врачам пришлось подключить его к аппарату ИВЛ.

Вакцинирован студент не был. В университете выразили соболезнования родным и близким юноши, его однокурсникам и педагогам.

Между тем

По данным структуры свердловского Минздрава на 28 июня, в медицинских организациях структуры ведомства первым компонентом вакцины привито 618 679 человек.

Кстати

На Среднем Урале продолжается рост числа заболевших: за последние сутки выявлено еще 318 случаев COVID-19 (всего с начала распространения инфекции - 95 792). "Состояние 579 госпитализированных оценивается как тяжелое, 341 из них находится в реанимации, в том числе 246 - на ИВЛ", - передает оперштаб.

Выписаны за сутки 297 человек (в общей сложности с болезнью справились 89 238 свердловчан).

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19, а общее число летальных исходов на сегодня - 3 926.