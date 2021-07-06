В России запустили систему электронных паспортов самоходных машин

В Екатеринбурге дали старт пилотной работы системы электронных паспортов самоходных машин. Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром-2021".
"Как вы помните, в нашей стране уже работает аналогичная система для автомобилей - электронный паспорт транспортного средства. Эти инструменты позволяют не только оцифровать информацию об автомобиле или самоходной машине. Они придают прозрачность всему жизненному циклу технического средства; они исключают махинации с этой информацией и введение в заблуждение собственников, физических и юридических лиц", - замглавы Минпромторга Александр Морозов.
По словам гендиректора АО "Электронный паспорт" Ильи Минкина, прозрачность истории транспортных средств поможет сделать рынок цивилизованным и позволит запускать программы поддержки производителей и потребителей автомобильной и самоходной продукции.
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