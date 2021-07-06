Для отдыхающих, привившихся от COVID-19, базы отдыха Челябинской области запускают акцию "2+1" - предъявив сертификат о прививке, можно получить один день проживания бесплатно. С инициативой поддержать южноуральцев, прошедших вакцинацию, выступила Уральская ассоциация туризма.

- Суть акции "2+1" в том, что при бронировании не менее трех суток в кемпинге, на туристской базе и на других объектах размещения один день для каждого привитого будет предоставляться бесплатно. Достаточно при заезде показать сертификат или QR-код, - уточняет вице-президент ассоциации Александр Решетов.

Сейчас, отмечает он, к акции подключились девять представителей туриндустрии - в Катав-Ивановском, Чебаркульском, Кусинском, Саткинском, Ашинском районах, а также в Усть-Катавском и Миасском городских округах. При этом инициаторы призывают все туристическое сообщество поддержать первопроходцев. Акция будет действовать при наличии свободных мест и до конца сентября 2021 года.