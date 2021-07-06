Видео: На ямальской трассе подрались медвежата

Видеорегистратор в салона автомобиля снял, как на пустой автомобильной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе резвятся (или сражаются) детеныши бурого медведя.

На проезжающую машину дикие животные не обращали внимания до тех пор, пока она не приблизилась, говорится в сюжете "Первого канала". Но медвежата не проявили агрессии к водителю, и он смог проехать дальше.

Ранее доктор биологических наук рассказал в интервью "РГ", почему медведи все чаще стали выходить к человеку. Одна из причин - мусорные контейнеры, свалки с пищевыми отходами, стоящие на окраинах городов и поселков. Второй вероятный фактор - люди стали меньше охотиться на медведей, и поэтому численность косолапых никак не регулируется. Да и мишки перестали бояться встречи с человеком, потеряли природный страх.