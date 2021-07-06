Видео: На "Иннопроме" обсудили создание кампуса мирового уровня

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров на "Иннопроме" подписал уже около десяти соглашений с российскими и зарубежными партнерами. Все они связаны с развитием образовательных технологий и научными исследованиями.
Например, утром 6 июля был подписан документ с японской компанией Kawasaki о сотрудничестве в подготовке специалистов, исследованиях и разработках в новом Центре промышленной робототехники Kawasaki-Урал на базе вуза. В интервью "РГ" ректор рассказал об итогах "Иннопрома" для университета.
- Для УрФУ важно было обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и заинтересованными девелоперами возможность создания кампуса мирового уровня, и это удалось. Ряд дискуссий, панельных сессий и подписание соглашений были посвящены развитию сотрудничества в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра с ведущими предприятиями как региона, так и мировыми лидерами, - сообщил он.
По словам Кокшарова, при подготовке заявки в программе поддержки российских университетов "Приоритет-2030" уральский вуз выбрал исследовательский трек. Это решение предполагает углубленную интеграцию с академическими институтами, тесное сотрудничество с промышленными предприятиями и внедрение научно-технических разработок в реальное производство.
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