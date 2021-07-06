Видео: В российском вузе рассказали о проектах с научными центрами Италии

Италия, страна-партнер "Иннопрома-2021", является также многолетним партнером Финансового университета при правительстве РФ. Прибывшие в Екатеринбург представители российского вуза рассказали о совместных учебных программах и разработках с научными и образовательными центрами Италии.

Так, по словам проректора по международному сотрудничеству Александра Линникова, интересные разработки ведутся в области современного управления производством. Здесь можно говорить о трех направлениях: во-первых, о технологическом преобразовании современного производства и особенностях управления в этих условиях. Во-вторых, в центре внимания - введение трансграничного углеродного регулирования в Европе и влияние его на российскую экономику. И, наконец, исследования в области концепции бережливого производства, внедрение его на наших предприятиях.

- На "Иннопроме" представлены флагманы итальянской промышленности, такие, как компания Leonardo (один из крупнейших машиностроительных холдингов - прим.ред.), Pirelli и другие. С ними мы давно и успешно сотрудничаем, - рассказал Александр Линников в интервью "РГ".