Замминистра строительства и ЖКХ проверил благоустройство тюменских скверов

В совещании, адресованном реализации в Тюменской области проекта "Жилье и городская среда", принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Кроме вопросов по переселению тюменцев из ветхих и аварийных домов и вводу новых квадратных метров, участники встречи обсудили благоустройство в областном центре общественных пространств. Наглядным примером работы местного правительства в этом направлении стали сквер Вьюжный в застраиваемой Тюменской слободе и сквер Якова Неумоева в старом районе КПД. Вид этих площадок и активность в них выбирали, что называется, всем миром.

Скверу Вьюжному в окружении второго корпуса гимназии № 49, детского сада "Умка" и поликлиники чуть больше года. Его территория не очень большая, но уютная, идеально вписывается в концепцию стремительно развивающегося микрорайона. Это любимое место ребятишек и молодых семей, проживающих в жилищных комплексах за окружной дорогой. Здесь удачно соединены малые архитектурные формы, например: солнечные часы и цветочные фигуры, небольшой скейт-парк, скамейки, зеленые насаждения. Строители позаботились о стационарном туалете, установили видеонаблюдение и оперативную связь со службами экстренного реагирования. Кстати, название скверу придумали местные жители, что очень правильно. Кроме того, он вошел в число лучших практик, рекомендованных другим субъектам РФ для тиражирования.

А сквер Якова Неумоева благоустраивали, исходя из уже существующей застройки - по соседству с ним пятиэтажные хрущевки и Выставочный зал. Украшение этой площадки - композиция специалистов Екатеринбургского художественного фонда "Мы победили", состоящая из восьмиметровых стел в честь эвакуированных в Тюмень в годы войны предприятий. Барельефы на стелах изображают элементы продукции заводов. На расстоянии все кусочки "складываются" в известный образ с фотографии "Комбат" - где командир с пистолетом в руке поднимает солдат в атаку. Еще один знаковый элемент сквера - памятник самому Якову Неумоеву, Герою Советского Союза, почетному гражданину Тюмени, который после войны занимался патриотическим воспитанием молодежи.

- Сейчас аллея сквера - одно из главных мест для проведения общегородских уроков памяти для школьников, - подчеркнул глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, проводя экскурсию для Максима Егорова.

Подводя итог осмотру объектов, замминистра отметил: преображение Тюмени прослеживается в динамичном режиме - и выразил уверенность, что все же визитной карточкой города станет благоустроенная набережная.

- Сейчас на платформе gorodsreda.ru отображены все объекты, за которые проголосовали граждане, а дальше мы введем функцию так называемого "народного контроля", когда под каждым из них будет размещен план-график со сроками конкурса, стартом подрядных работ. Таким образом, появится еще один канал связи с населением - там можно оставить рекомендации, на что-то пожаловаться, что-то уточнить… В ближайшее время протестируем систему на нескольких площадках, - высказался Егоров.

Кухарук добавил, что администрация города готова выслушать пожелания тюменцев по поводу лесопарка в Тюменской слободе. Концепция по объекту площадью 38 гектаров еще не принята, поэтому есть время предлагать варианты, выбирать лучший.

Между тем

За два минувших года в Тюменской области завершили благоустройство 228 объектов. Общий объем финансирования регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" составил 2,9 миллиарда рублей. В текущем сезоне в Тюмени планируется завершить еще 30 объектов, в том числе реконструировать 24 двора многоквартирных домов, и создать пять общественных пространств. В результате голосования на единой федеральной платформе жители региона выбрали на будущее шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме - их все реализуют.