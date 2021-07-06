Замминистра строительства и ЖКХ проверил благоустройство тюменских скверов

Новости

Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников 13:11
Спасатели нашли обломки потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке 13:08
Почетная грамота уральцам за завод в Казани 13:07
К Международному конгрессу математиков выпустят специальную монету 13:01
Доля контрафактного цемента сократилась вдвое 12:57
"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии 12:54
МИД РФ: Устраивающие провокации в Черном море страны "получат по носу" 12:46
Отказ от импортной строительной техники даст 8,8 млрд рублей налогов 12:45
В Стамбуле умер актер и режиссер Картал Тибет 12:45
Мишустин: Кабмин направит около 36 млрд рублей на развитие инженерных школ 12:42
Монгольские спецназовцы получат новые бронеавтомобили и боевые багги 12:38
В Москве отметили День независимости Венесуэлы 12:37
ФАС согласовала сделку по покупке "Лентой" сети супермаркетов Billa 12:30
Бюджет выделит 18 млрд рублей на строительство кампуса Томского университета 12:29
Умер Дживан Гаспарян 12:27
Мишустин ознакомился с ходом приемной кампании в Томском университете 12:26
В Турции впервые выявили заражение штаммом COVID-19 "дельта плюс" 12:21
Президент Беларуси поручил перенаправить торговлю на Россию 12:19
"Мусор, плохая видеоигра, стыдно": вампир из "Блэйда" о "Черной вдове" 12:18
СМИ: Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России по футболу 12:17
Премьер Словении Янша призвал ЕС предотвратить четвертую волну COVID-19 12:17
Мишустин: На поддержку микроэлектроники выделят около 100 млрд рублей 12:16
Большинство россиян выпустили из обсерватора в гостинице Кубы 12:11
МИД: РФ допускает подключение США к урегулированию конфликта на Украине 12:00
В Минстрое предложили поднять статус главных инженеров и архитекторов 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 12:23
Рубрика: Власть

Замминистра строительства и ЖКХ проверил благоустройство тюменских скверов

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
В совещании, адресованном реализации в Тюменской области проекта "Жилье и городская среда", принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Кроме вопросов по переселению тюменцев из ветхих и аварийных домов и вводу новых квадратных метров, участники встречи обсудили благоустройство в областном центре общественных пространств. Наглядным примером работы местного правительства в этом направлении стали сквер Вьюжный в застраиваемой Тюменской слободе и сквер Якова Неумоева в старом районе КПД. Вид этих площадок и активность в них выбирали, что называется, всем миром.
Фото: Предоставлено ИА "Тюменская линия" Фото: Предоставлено ИА "Тюменская линия"
Фото: Предоставлено ИА "Тюменская линия"

Скверу Вьюжному в окружении второго корпуса гимназии № 49, детского сада "Умка" и поликлиники чуть больше года. Его территория не очень большая, но уютная, идеально вписывается в концепцию стремительно развивающегося микрорайона. Это любимое место ребятишек и молодых семей, проживающих в жилищных комплексах за окружной дорогой. Здесь удачно соединены малые архитектурные формы, например: солнечные часы и цветочные фигуры, небольшой скейт-парк, скамейки, зеленые насаждения. Строители позаботились о стационарном туалете, установили видеонаблюдение и оперативную связь со службами экстренного реагирования. Кстати, название скверу придумали местные жители, что очень правильно. Кроме того, он вошел в число лучших практик, рекомендованных другим субъектам РФ для тиражирования.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В 2021 году Тюменская область получит инфраструктурные облигации

А сквер Якова Неумоева благоустраивали, исходя из уже существующей застройки - по соседству с ним пятиэтажные хрущевки и Выставочный зал. Украшение этой площадки - композиция специалистов Екатеринбургского художественного фонда "Мы победили", состоящая из восьмиметровых стел в честь эвакуированных в Тюмень в годы войны предприятий. Барельефы на стелах изображают элементы продукции заводов. На расстоянии все кусочки "складываются" в известный образ с фотографии "Комбат" - где командир с пистолетом в руке поднимает солдат в атаку. Еще один знаковый элемент сквера - памятник самому Якову Неумоеву, Герою Советского Союза, почетному гражданину Тюмени, который после войны занимался патриотическим воспитанием молодежи.

- Сейчас аллея сквера - одно из главных мест для проведения общегородских уроков памяти для школьников, - подчеркнул глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, проводя экскурсию для Максима Егорова.

Подводя итог осмотру объектов, замминистра отметил: преображение Тюмени прослеживается в динамичном режиме - и выразил уверенность, что все же визитной карточкой города станет благоустроенная набережная.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
11 школ и 11 детсадов появятся в Тюменской области до середины 2023 года

- Сейчас на платформе gorodsreda.ru отображены все объекты, за которые проголосовали граждане, а дальше мы введем функцию так называемого "народного контроля", когда под каждым из них будет размещен план-график со сроками конкурса, стартом подрядных работ. Таким образом, появится еще один канал связи с населением - там можно оставить рекомендации, на что-то пожаловаться, что-то уточнить… В ближайшее время протестируем систему на нескольких площадках, - высказался Егоров.

Кухарук добавил, что администрация города готова выслушать пожелания тюменцев по поводу лесопарка в Тюменской слободе. Концепция по объекту площадью 38 гектаров еще не принята, поэтому есть время предлагать варианты, выбирать лучший.

Между тем

За два минувших года в Тюменской области завершили благоустройство 228 объектов. Общий объем финансирования регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" составил 2,9 миллиарда рублей. В текущем сезоне в Тюмени планируется завершить еще 30 объектов, в том числе реконструировать 24 двора многоквартирных домов, и создать пять общественных пространств. В результате голосования на единой федеральной платформе жители региона выбрали на будущее шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме - их все реализуют.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра
Против отбывающего наказание экс-губернатора Белых возбудили новое дело
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле