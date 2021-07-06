"Российская газета" публикует ряд законов, подписанных президентом. Эти документы отразятся на жизни каждого из нас.
Медикам стало проще подтвердить аккредитацию
В минздраве пояснили, что все медработники обязаны пройти аккредитацию перед тем, как начать лечить людей. Это касается и фармацевтов, которые планируют работать в аптеках. Сейчас при ее успешном прохождении выдается бумажное свидетельство, которое необходимо предоставить при трудоустройстве. Однако сведения об аккредитованных специалистах также вносятся в Федеральный регистр медицинских работников на ЕГИСЗ, в числе пользователей этой информационной системы - все медицинские и фармацевтические организации. Получается, что работодатели, принимая на работу врача, всегда могут удостовериться в его аккредитации без бумажного свидетельства.
В законе говорится, что теперь медики и фармацевты смогут приступать к работе сразу как только в ЕГИСЗ появилась электронная запись о том, что аккредитация пройдена, к тому же закреплен ее приоритет над бумажным документом.
Прежнее свидетельство будет выдаваться только по заявлению специалиста. В некоторых случаях оно все еще может понадобиться: например, если врача пригласят работать за границу.
Одновременно закон исключает требование о том, что образование медицинских работников должно соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Стандарты были утверждены лишь в 2011 году, из-за этой формулировки здравоохранение может лишиться квалифицированных специалистов, которые завершили обучение раньше этого срока, считают в минздраве.
Все положения закона вступают в силу через 90 дней после публикации.
Парниковые газы разрешат компенсировать углеродными единицами
Закон формирует систему управления выбросами углекислого и парниковых газов, а оставляемый углеродный след стал важным индикатором развития экономики, отметил глава минэкономразвития Максим Решетников.
"Базовый закон предполагает мягкий механизм регулирования", - признал министр и добавил, что следом будет внесен в правительство и затем в Госдуму проект другого нормативного акта. Он будет посвящен региональным экспериментам достижения углеродной нейтральности. Там предусмотрены жесткие квоты на выбросы для предприятий, превышать которые можно будет только тем, кто сделает что-то хорошее для экологии: посадит лес, установит источники возобновляемой энергии и т.п. За это компаниям будут начисляться углеродные единицы, появится возможность и торговли ими. Экологическая ценность каждой из них - выброс тонны эквивалента углекислого газа. Экономическую - определит рынок.
"Впервые в нашем правовом поле оказались такие термины, как парниковые газы или климатический проект, - отметил директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин. - Пока у производителей появится одна обязанность - отчитываться о выбросах, да и то первое время лишь у самых крупных, которые эмитируют больше 150 тысяч тонн углеродного эквивалента в год. После 2024 года к ним присоединятся и те, у кого выбросы от 50 тысяч тонн эквивалента СО2. В других странах мира порог предоставления отчетности 20-25 тысяч тонн".
Реализация климатических проектов на первых порах будет уделом в первую очередь компаний, ориентированных на экспорт, добавил Кокорин. Причем только в случае, если отечественные углеродные единицы будут признаны в мире. Иначе никакого смысла вкладываться в их получение не будет. Впрочем, глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина полагает, что все крупные предприятия, оставляющие за собой парниковые газы, так или иначе будут заинтересованы в климатических проектах или покупке углеродных единиц для снижения своего углеродного следа.
Единый углеродный рынок пока складывается только в Европе, мы же идем по пути США и Канады, где регулирование выбросов парниковых газов существует на региональном уровне, объяснил эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин. Он приводит в пример совместную систему экологических квот американского штата Калифорния и канадской провинции Квебек. Эмиссия тонны углеродного эквивалента там стоит около 20 долларов. В принципе, существует возможность и не платить за выбросы, а реализовать экологический проект, однако требования к таким проектам достаточно высокие, считает Юлкин.
В Европе ситуация иная. В начале года часть производств получает свою квоту от Еврокомиссии бесплатно, все остальные, выпадающие из углеродной нейтральности, могут приобрести ее на аукционе. В декабре, подводя итоги года, компании, не уложившиеся в свои лимиты, обязаны или представить углеродные единицы, то есть отчитаться о вложениях в экологические проекты, либо заплатить большую неустойку.
"Эта углеродная единица называется European Union Allowances (EUA), - продолжил Юлкин. - Ей торгуют на биржах, и это очень ценная бумага. Сейчас ее котировка колеблется между 56 и 58 евро за штуку, хотя еще пару лет назад составляла лишь 25 евро. К 2030 году цена на нее должна превысить 100 евро. Учитывая объем рынка квот, а он составляет 1,5 млрд штук, оборот этого рынка станет очень серьезным". Российская эмиссия CO2 составляет около 2 млрд тонн эквивалента в год.
Без региональных климатических экспериментов у компаний просто нет стимула покупать наши углеродные единицы, считает Кокорин. Поэтому первое время заработать на них никто не сможет. Экспортерам нужны признаваемые в странах сбыта углеродные единицы, но российские пока такой верификации не получили.
"Внутреннего российского рынка торговли углеродными единицами не будет, пока не появится источник формирования ценности актива", - подтверждает Юлкин. Для его создания надо продолжать реформу дальше, вводить плату за выбросы, продолжает он.
Врачебную тайну сообщат родственникам пациента
Традиционно врач не должен никому сообщать информацию, которая касается здоровья пациента, в том числе - сведения о результатах обследования человека и даже о самом факте его обращения за медицинской помощью. Врачебная тайна относится к постулатам клятвы Гиппократа, уточнили в минздраве. За ее разглашение установлена административная и даже уголовная ответственность. Пациент также может обратиться в суд за компенсацией морального ущерба, если врач ее нарушил.
Законом устанавливается порядок разглашения врачебной тайны при добровольном согласии пациента. Отмечается, что оно должно быть письменным и может быть частью информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
В документе говорится, что человек сам определит тех, кому может быть передана информация о состоянии его здоровья. Это может быть супруг или супруга, родственники, близкие люди. И те, кого он укажет, получат право знакомиться с медицинской документацией, смогут запрашивать копии справок, выписок, в том числе после его смерти. Причем документы им могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном виде, уточняется в законе.
Более подробный порядок того, как должно быть оформлено письменное согласие пациента на разглашение врачебной тайны, в дальнейшем разработает и утвердит минздрав. Ведомство также урегулирует ряд вопросов для участников клинических испытаний: в том числе порядок получения от них согласия на оказание медицинской помощи и разрешения на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.
В Комитете Госдумы по охране здоровья считают, что нововведение позволит лучше взаимодействовать врачам с родственниками или близкими людьми пациента.
Расширяется доступность ипотечных каникул
Таким образом, доказать наличие трудной жизненной ситуации смогут и индивидуальные предприниматели, и самозанятые.
Закон дает ипотечному заемщику возможность в одностороннем порядке приостановить или сократить платежи на срок до полугода в случае тяжелой жизненной ситуации с отнесением пропущенных платежей в конец графика выплат без риска взыскания квартиры банком и без порчи кредитной истории.
Перечень ситуаций, дающих право на ипотечные каникулы, закреплен законом, он, в частности, включает регистрацию в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временную нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, при этом размер среднемесячных выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину указанного дохода; рождение/усыновление детей. Новый закон расширяет этот перечень за счет прекращения трудового договора у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости.
Отменена подача декларации при продаже недорогой недвижимости
По сути закон означает, что декларацию подавать не нужно, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета при продаже (в случае с жильем - 1 млн рублей, с гаражами и нежилыми помещениями - 250 тысяч рублей). Таким образом, декларацию 3-НДФЛ необходимо подавать, если налог при продаже недвижимости, которой физлицо владело менее минимального срока, получился ненулевым, а это возможно только в границах указанных сумм.
До этого россияне были обязаны платить НДФЛ - налог на доходы физлиц - при продаже недвижимости (поскольку возникает доход), которой они владели меньше минимального предельного срока - пяти или трех лет, если продается единственное, либо унаследованное жилье.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, кроме отдельных норм, для которых установлены иные сроки.
В июне президент Владимир Путин также предлагал полностью освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. По словам Путина, семьи расширяют жилплощадь после рождения ребенка, но вынуждены платить налог, если жилье находилось в собственности менее пяти лет. "Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", - подчеркивал президент.
Автоперевозки переведут на электронные накладные
Как отмечал ранее министр транспорта Виталий Савельев, за счет внедрения цифровых технологий и перехода на бездокументарный оборот к 2030 году Россия может в шесть раз увеличить скорость перемещения грузов. А пока скорость грузоперевозок сдерживает вал бумажных документов. В прошлом году их было оформлено более трех миллиардов, а к 2030 году, если ничего не менять, будет оформляться в год по семь миллиардов документов на бумаге.
В электронный вид будут переведены, в частности, транспортные накладные, заказ-наряды, сопроводительные ведомости. Формировать их будут грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, фрахтователи, фрахтовщики, которые станут заключать договоры с оператором информационной системы.
Операторов включат в специальный реестр. Они должны иметь в собственности расположенную на территории России телекоммуникационную инфраструктуру и аппаратные средства электронной подписи. Оператор будет обязан обеспечивать круглосуточную обработку электронных документов, проводить идентификацию участников информационного взаимодействия и обеспечивать конфиденциальность сведений. Операторы также будут направлять электронные перевозочные документы в государственную информационную систему. Это не будет считаться нарушением конфиденциальности.
Доступ к сведениям из государственной информационной системы получат госорганы. Порядок обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, а также порядок направления этих документов установит правительство.
Законом также закрепляется право бесплатного проезда без специальных разрешений тяжелой пожарной и аварийно-спасательной техники по дорогам общего пользования. Получать разрешения нужно было потому, что вес и габариты такой техники часто превышают допустимые нормы. В чрезвычайных ситуациях сделать это оперативно удавалось не всегда, и пожарным зачастую выписывали штрафы.
Изменились правила охраны труда
Как пояснили в минтруде, по новым правилам работодатель будет обязан прогнозировать все неприятности, которые могут произойти с работником на рабочем месте, предотвращать их, а также проводить производственные расследования буквально по каждому случаю. "Для контрольно-надзорной деятельности в приоритете должна быть профилактика. Всегда лучше предупредить профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, чем потом бороться с их последствиями", - сказал первый замглавы минтруда Алексей Вовченко.
Например, впредь должны фиксироваться даже мелкие повреждения у работников, а в Трудовом кодексе вводится новое понятие - микротравма. В министерстве подчеркнули, что любой порез или ушиб на производстве не возникает без причины: возможно, где-то произошел сбой в системе охраны труда. Работодатель должен проанализировать причины их появления, сделать выводы, чтобы предотвратить серьезные последствия.
Также законом вводится запрет на работу в опасных условиях труда. Это значит, что работодатель обязан приостановить производственный процесс, если рабочему месту присвоен 4-й класс опасности, сохранив за работником средний заработок и должность. Обеспечивать средствами индивидуальной защиты (СИЗ) теперь придется всех работников, чьи условия труда признаны вредными по результатам проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ). Раньше СИЗ выдавались только работникам определенных профессий, которые входили в перечень, утвержденный минтрудом.
Проводить инструктажи с работниками работодателю теперь можно будет дистанционно, а вести документооборот в сфере охраны труда - в электронной форме.
Банки расскажут о вкладах все
Порядок расчета минимальной процентной ставки предстоит определить Банку России. Закон вступает в силу через год после официального опубликования, он коснется договоров по вкладам, которые будут заключаться с этой даты.
Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что закон не позволит банкам манипулировать вкладчиками, обещая один уровень процентов по вкладу, но по факту выдавая другой уровень ставки из-за плавающих условий в многостраничном договоре. В результате нередко возникают ситуации, когда фактическая ставка по депозиту оказывается заметно ниже, чем ожидал клиент.
"Изменения обязывают банки более полно информировать клиентов об условиях по открытию депозита. В теории сотрудники банков не могут использовать "косноязычие" и приукрашивание в части анонсирования и продвижения того или иного банковского продукта, связанного с открытием накопительного счета. Грубо говоря, запрещается намеренно вводить потребителя в заблуждение в отношении реальной доходности такого счета", - говорит управляющий партнер российской юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.