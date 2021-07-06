Традиционно врач не должен никому сообщать информацию, которая касается здоровья пациента, в том числе - сведения о результатах обследования человека и даже о самом факте его обращения за медицинской помощью. Врачебная тайна относится к постулатам клятвы Гиппократа, уточнили в минздраве. За ее разглашение установлена административная и даже уголовная ответственность. Пациент также может обратиться в суд за компенсацией морального ущерба, если врач ее нарушил.

Законом устанавливается порядок разглашения врачебной тайны при добровольном согласии пациента. Отмечается, что оно должно быть письменным и может быть частью информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

В документе говорится, что человек сам определит тех, кому может быть передана информация о состоянии его здоровья. Это может быть супруг или супруга, родственники, близкие люди. И те, кого он укажет, получат право знакомиться с медицинской документацией, смогут запрашивать копии справок, выписок, в том числе после его смерти. Причем документы им могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном виде, уточняется в законе.

Более подробный порядок того, как должно быть оформлено письменное согласие пациента на разглашение врачебной тайны, в дальнейшем разработает и утвердит минздрав. Ведомство также урегулирует ряд вопросов для участников клинических испытаний: в том числе порядок получения от них согласия на оказание медицинской помощи и разрешения на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

В Комитете Госдумы по охране здоровья считают, что нововведение позволит лучше взаимодействовать врачам с родственниками или близкими людьми пациента.