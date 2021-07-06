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06.07.2021 22:45
Рубрика: Экономика

Изменились правила охраны труда

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
С 1 марта 2022 года работодателям придется прогнозировать профессиональные риски на производстве и фиксировать микротравмы, полученные работниками. Вести документацию в сфере охраны труда они теперь смогут в электронном виде. Закон об этом публикует "Российская газета".

Как пояснили в минтруде, по новым правилам работодатель будет обязан прогнозировать все неприятности, которые могут произойти с работником на рабочем месте, предотвращать их, а также проводить производственные расследования буквально по каждому случаю. "Для контрольно-надзорной деятельности в приоритете должна быть профилактика. Всегда лучше предупредить профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, чем потом бороться с их последствиями", - сказал первый замглавы минтруда Алексей Вовченко.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Например, впредь должны фиксироваться даже мелкие повреждения у работников, а в Трудовом кодексе вводится новое понятие - микротравма. В министерстве подчеркнули, что любой порез или ушиб на производстве не возникает без причины: возможно, где-то произошел сбой в системе охраны труда. Работодатель должен проанализировать причины их появления, сделать выводы, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Также законом вводится запрет на работу в опасных условиях труда. Это значит, что работодатель обязан приостановить производственный процесс, если рабочему месту присвоен 4-й класс опасности, сохранив за работником средний заработок и должность. Обеспечивать средствами индивидуальной защиты (СИЗ) теперь придется всех работников, чьи условия труда признаны вредными по результатам проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ). Раньше СИЗ выдавались только работникам определенных профессий, которые входили в перечень, утвержденный минтрудом.

Проводить инструктажи с работниками работодателю теперь можно будет дистанционно, а вести документооборот в сфере охраны труда - в электронной форме.

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