Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов в этом году сдал один человек

В этом году на 400 баллов ЕГЭ сдал всего один участник, 300 баллов получили 16 человек, 200 - 409 участников. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС.

В целом результаты сопоставимы с прошлогодними, отметил он.

За различные нарушения с экзамена удалено 939 человек. По словам Музаева, число удаленных участников ЕГЭ в течение последних лет меняется мало.

"У нас цифры стабильные по годам - около тысячи человек удаляется во время экзамена за использование всевозможных различных ухищрений", - сказал он и порекомендовал выпускникам больше времени тратить на подготовку, чем на поиски лазеек в ЕГЭ, тогда результат будет совершенно другой.

Из-за коронавируса ЕГЭ пропустили более 500 человек, им дадут возможность проэкзаменоваться отдельно.

"У нас вспышек нет локальных, в целом по стране мы статистику субъектов собрали, свыше 500 человек в период проведения ЕГЭ или заболели, или находились на карантине. Они сдают на следующей неделе, специально для этой категории ребят был предусмотрен дополнительный резервный период в июле", - сообщил представитель Рособрнадзора.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля, дополнительный запланирован на 12-17 июля.